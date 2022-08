La Chine commente l’échec de la première tentative de lancement de la mission Artemis 1 ; regardez

Après des échanges de critiques entre la NASA et la Chine, le pays asiatique n’a pas tardé à critiquer l’agence et Bill Nelson, l’administrateur de l’organisation, après que la fusée de la mission Artemis n’ait pas été lancée.

Les désaccords dans le secteur spatial sont évidents et la Chine et Bill Nelson échangent fréquemment des barbes dans les communiqués de presse. Sur le site du Global Times, la Chine a critiqué Nelson et ses actions, après l’échec de la fusée Space Launch System (SLS) et après une interview avec NBC, dans laquelle l’administrateur de la NASA n’était pas favorable à la Chine.

Selon le réalisateur, «[os chineses] ont obtenu une grande partie de la technologie de tout le monde, et par conséquent, ils sont plutôt bons. Ce n’est pas la première fois que Nelson fait une telle déclaration, en mai, il a affirmé que le programme spatial chinois était « bon pour voler » aux États-Unis et à d’autres pays.

Un élément de preuve qui peut étayer l’affirmation de Nelson est qu’en 2019, une mission secrète de la sécurité intérieure a surpris un citoyen chinois qui aurait tenté de voler des missiles sensibles et des composants de vaisseaux spatiaux en dehors des États-Unis.

Le Global Times s’est appuyé sur une déclaration d’un expert chinois de haut niveau en aérospatiale, qui, sous couvert d’anonymat, a déclaré à la presse que les propos de l’administrateur de la NASA étaient incendiaires, malveillants et malveillants.

La Chine et les États-Unis en conflit

L’expert a ajouté que « depuis le début de l’ère de l’exploration spatiale humaine, aucun pays n’a jamais revendiqué certaines des ressources de l’espace extra-atmosphérique ». Il a rappelé l’accord signé entre les pays selon lequel l’Espace n’appartient à aucune nation.

Ces attaques publiques sont anciennes. Début juillet, l’administrateur de la NASA, dans une interview au journal allemand Bild, a accusé la Chine de tenter de « voler la Lune ». Bien sûr, la Chine s’est également tournée vers la presse pour se défendre.

Lors d’une conférence de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré : « La partie américaine a constamment construit une campagne de diffamation contre les efforts spatiaux normaux et raisonnables de la Chine, et la Chine s’oppose fermement à de telles remarques irresponsables ».

Ces attaques et sentiments mutuels sont très clairs pour tout le monde, et les chances que cette situation s’améliore semblent plus petites et plus éloignées.

Via : l’octet

