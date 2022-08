Les scientifiques sont sur le point de faire de la fusion nucléaire une réalité

Apparemment, le monde se rapproche de plus en plus de la consommation d’énergie issue de la fusion nucléaire. Malgré la difficulté de développer les moyens nécessaires pour faire de cette attente une réalité, la science s’est rapprochée un peu plus de cet idéal au cours de l’année écoulée.

Les organisations axées sur le secteur ont réussi à lever des fonds qui rendront viables certains projets. Commonwealth Fusion Systems, une entreprise qui fait partie du Massachusetts Institute of Technology (MIT), a levé près de deux milliards de dollars en décembre 2021 pour développer un aimant pour la machine tokamak, une tentative de produire et de maintenir l’énergie de fusion.

Alors que la recherche de solutions aux changements climatiques devenait incontournable, plusieurs entreprises du secteur privé se sont mobilisées pour investir dans des projets visant le développement d’institutions travaillant sur le sujet. L’objectif est d’essayer de mettre sur le marché une centrale à fusion d’ici les années 2030.

Le montant investi permettra à Commonwealth Fusion Systems, qui construit une installation à Devens, d’abriter un modèle grandeur nature de la machine, appelé SPARC. Ce modèle devrait être opérationnel d’ici 2025. S’il est capable de produire de l’« énergie nette », l’entreprise envisage de construire une centrale à fusion d’ici le début des années 2030. Ce projet ambitieux pourrait amener l’électricité dans les maisons, les quartiers, etc.

Cette possibilité a enthousiasmé le directeur du MIT Plasma Fusion Science Center, Dennis G. Whyte. Dans une déclaration au Washington Post, il a commenté que « nous sommes dans un endroit très excitant », cependant, le réalisateur n’exclut pas la nécessité de garder les pieds sur terre : « mais nous devons aussi être réalistes dans le sens que c’est encore très difficile ».

Le gouvernement américain apporte également une contribution positive au démarrage de la production d’énergie à partir de la fusion nucléaire. La loi sur le ministère de l’Énergie et de la réduction de l’inflation a été adoptée, qui crée des crédits d’impôt et des programmes de subventions pour aider les entreprises à déterminer comment déployer ce type d’énergie.

Les États-Unis ne sont pas les seuls à investir dans le thème. Whyte a déclaré que « aux États-Unis et au Royaume-Uni, il existe maintenant une sorte de nouveaux programmes gouvernementaux et un soutien pour essayer de proposer un projet pilote ». [de fusão]”. Pour lui, c’est « un bon type de partage des risques entre le secteur public et le secteur privé ».

Les freins au développement de l’énergie nucléaire

Or, la mesure pratiquée par la puissance publique est importante, mais insuffisante. Selon les scientifiques, les États-Unis, par exemple, ont besoin d’une refonte importante pour que les centrales électriques deviennent monnaie courante. De plus, le prix de l’alimentation électrique par fusion est encore trop élevé pour être viable.

Un autre problème rencontré est lié au temps. Les effets du changement climatique sont de plus en plus irréversibles et le temps presse, ce qui rend encore plus criant le besoin d’alternatives pour la production d’énergie. Les entreprises devront trouver comment déployer la technologie.

Pour Whyte, rendre cette alternative économiquement attractive est crucial. Un tel système, qui fournit de grandes quantités d’énergie, est soumis à de nombreuses adversités. Désormais, les universités doivent avoir et former des professionnels plus aptes à travailler avec la technologie de la fusion. Les entreprises d’énergie de fusion doivent se mobiliser pour construire des appareils qui créent plus d’énergie qu’ils n’en consomment. Les matériaux scientifiques et de fabrication doivent être solides pour que les usines soient à l’échelle.

Via : Le Washington Post

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !