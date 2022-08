James Webb capture un phénomène incroyable dans Star Rings

Une fois de plus, le télescope spatial James Webb a présenté à l’humanité une image extraordinaire. Maintenant, l’instrument a pu capter une étoile, située à 5 600 années-lumière, entourée de ce qui semble être des anneaux concentriques de lumière rayonnant vers l’extérieur.

Cette « étoile » fait en fait partie d’une paire binaire d’étoiles rares de la constellation du Cygne, la raie-loup, également connue sous le nom de WR 140, et l’étoile chaude et massive de type O. éruption de poussière, qui finit par s’étendre dans l’espace au fil du temps .

Les ondulations de l’éruption brillent dans l’infrarouge, ce qui les rend susceptibles d’être captées par le MIRI de James Webb, une caméra infrarouge moyenne.

L’image prise par James Webb montre les anneaux émis par la paire d’étoiles, à 5 600 années-lumière. Crédits : JWST/MIRI/Judy Schmidt

Les étoiles Wolf-rayet sont très chaudes, lumineuses et anciennes. De plus, ils sont riches en azote, en carbone et demandent de la masse à un rythme très élevé. Les étoiles de type O sont parmi les plus massives connues et, comme la raie-loup, elles sont également très chaudes et brillantes. Cependant, une divergence entre eux se situe au niveau de l’espérance de vie, l’étoile de type O vit peu.

Ce qui est inhabituel dans le cas enregistré par James Webb, c’est que l’orbite de ces étoiles est elliptique. Cela indique qu’ils ne font pas des cercles les uns autour des autres, mais des ellipses, dans lesquelles il y a un endroit où ils sont le plus éloignés (apastron) et un endroit où ils sont plus proches (périastron).

Comment se forment les cercles des étoiles

Lorsqu’ils sont au point le plus proche, c’est-à-dire sur le périastre, les vents qu’ils produisent entrent en collision, ce qui produit des chocs dans les particules autour des étoiles, ce qui conduit à la génération de rayonnements énergétiques tels que les rayons X. Cet événement induit également des épisodes de formation de poussière lorsque la matière du vent stellaire se refroidit après la collision.

Cette poussière est une forme de carbone qui absorbe la lumière ultraviolette des deux étoiles. Cela chauffe le matériau et favorise l’émission de rayonnement thermique – ce que Webb observe aux longueurs d’onde infrarouges. La poussière est expulsée par le vent stellaire, ce qui entraîne sa dilatation et son refroidissement, réduisant sa densité en plus de la chaleur.

La collision du vent et la production de poussière se produisent comme sur des roulettes tous les 7,94 ans. Il est possible de compter les anneaux de la nébuleuse autour de la paire d’étoiles, comme les écologistes comptent les cernes des arbres, pour déterminer l’âge de la couche de poussière la plus visible.

Environ 20 anneaux sont visibles, ce qui représente environ 160 ans de coquilles de poussière à l’image de Webb. Pour approfondir le sujet, une équipe dirigée par l’astrophysicien Ryan Lau de l’Institut des sciences spatiales et astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale prépare un article sur ces observations. Il se pourrait que la communauté scientifique soit confrontée à une nouvelle découverte potentielle sur cette paire d’étoiles.

Via : Alerte scientifique

