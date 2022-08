Les 5 planètes les plus étranges jamais découvertes

Il existe une infinité de planètes dans notre Univers et certaines d’entre elles peuvent être assez curieuses voire étranges. Que ce soit en raison de leur emplacement, de leur composition ou encore de leurs mystères, le fait est que certaines exoplanètes (planètes extérieures à notre système solaire) peuvent perturber notre imagination.

TrEs-4, la planète liège (Image : NASA)

TrEs-4 est l’une des plus grandes planètes jamais découvertes et aussi l’une des moins denses. Oui, cela peut sembler étrange, mais les chercheurs pensent qu’il n’y a pas de surface sur ce bonhomme, juste du gaz, avec une densité de seulement 0,2 gramme par centimètre cube, l’équivalent d’un bouchon de bouteille et suffisamment pour qu’il flotte dans l’eau s’il est placé dans un bouteille un océan hypothétique.

TrEs-4 est 70% plus grand que Jupiter (le plus grand du système solaire). Il a une atmosphère absurdement chaude, environ 1 500 °C et a été localisé en 2006. En d’autres termes, un très, très, très gros ballon.

« Super Terre » avec les océans

Vue d’artiste de l’exoplanète TOI-1452 b, une petite planète qui pourrait être entièrement recouverte par un océan profond. Crédit : Benoit Gougeon, Université de Montréal

Celui-ci est assez récent, mais il donne déjà de quoi parler. TOI-1452 b orbite l’une des deux petites étoiles d’un système binaire situé dans la constellation de Draco, à environ 100 années-lumière de la Terre, pratiquement notre voisine.

Elle est légèrement plus grande et plus massive que la Terre, et la distance qui la sépare de son étoile hôte fait que sa température n’est ni trop chaude ni trop froide, caractérisant des conditions favorables à l’existence d’eau liquide à sa surface.

Les astronomes pensent que TOI-1452 b pourrait être une « planète océanique », complètement recouverte d’une épaisse couche d’eau, semblable à certaines des lunes de Jupiter et de Saturne.

Planète avalée par l’étoile mère