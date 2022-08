Une grave sécheresse pourrait inciter les Britanniques à passer aux eaux usées recyclées

Tel que rapporté par Apparence numérique, l’Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde et fait face à des vagues de chaleur de plus en plus fortes. L’année 2022 est déjà l’une des plus chaudes du continent, ce qui inquiète météorologues et autorités en provoquant, par exemple, d’intenses sécheresses à certains endroits, comme au Royaume-Uni.

Des images de drone prises en août 2022 montrent des conditions de sécheresse dans la vallée de Stocks Reservoir Hodder dans la forêt de Bowland dans le Lancashire, en Angleterre. Image : Julian Hodgson – Le chef de l'Agence pour l'environnement de la nation insulaire d'Angleterre, d'Écosse, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord, James Bevan, a déclaré que les Britanniques pourraient bientôt se tourner vers les eaux usées recyclées dans le but de lutter contre la détérioration de la situation environnementale de la région. « Une partie de la solution consistera à retraiter l'eau résultant du traitement des eaux usées et à la retransformer en eau potable – parfaitement sûre et saine, mais quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas », a déclaré Bevan dans un article qu'il a publié dans le journal. . L'heure du dimanche. L'agent a fait part de ses inquiétudes concernant les pratiques des entreprises d'égouts, qui sont connues pour déverser leurs déchets dans l'océan. Une enquête récente a révélé qu'environ 870 tuyaux au Royaume-Uni déversent illégalement des eaux usées brutes dans les cours d'eau. Cependant, même des pratiques correctes d'évacuation des eaux usées constituent une menace pour l'environnement. « Les déchets traités peuvent avoir de terribles effets secondaires écologiques », a écrit Bevan, qui estime que les gens doivent changer leur façon de penser à l'eau. « Nous devons traiter l'eau comme une ressource précieuse, pas comme un bien gratuit. » Il a appelé le gouvernement à « faire preuve de volonté politique » pour apporter des changements et a également exhorté la communauté à faire sa part pour aider à réduire le gaspillage d'eau. « Nous devrons être plus sélectifs quant à notre consommation d'eau potable. Cela n'a aucun sens de l'utiliser pour nettoyer la voiture ou arroser la pelouse. Bevan sait que ses suggestions d'économie d'eau seront probablement mal accueillies. « Chacun de nous peut faire partie de la solution, dès maintenant », a-t-il ajouté. « Les petites choses font une grande différence. « Utiliser l'eau judicieusement » n'est pas un slogan. C'est un guide sur la façon de survivre. Suivons-le », a-t-il ajouté.