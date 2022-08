Les Chinois développent des poissons robots pour éliminer les microplastiques de l’océan

La présence croissante de microplastiques dans les océans fait peser une forte menace sur la biodiversité marine. De plus, il nuit à la santé des êtres humains qui consomment des poissons et des fruits de mer qui ont ingéré ces minuscules particules provenant de la fragmentation d’objets tels que des bouteilles, des emballages et des pailles.

Pour aider à éliminer les microplastiques des mers, des scientifiques chinois ont mis au point un petit « poisson robot », dont la fonction est d’absorber cette matière polluante des eaux.