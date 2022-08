Des scientifiques créent le premier mammifère avec des gènes entièrement reprogrammés

La modification des gènes avant la naissance est considérée comme un moyen d’éviter les maladies héréditaires et même les malformations. Cependant, la pratique est également pleine de controverses et de défis. Une avancée importante dans le secteur a été réalisée par l’Académie chinoise des sciences (CAS) qui a réussi à créer le premier mammifère avec des gènes complètement reprogrammés.

L’article publié dans la période Science jeudi dernier (25) montre la souris « Xiao Zhu » (quelque chose comme « petit bambou » en traduction directe), créée après avoir divisé ses différents segments pour créer un nouveau faisceau de chromosomes.

Le processus a déjà été réalisé avec des levures, mais répéter la procédure chez les mammifères est beaucoup plus difficile. Le processus qui provoque la recombinaison de chromosomes séparés est extrêmement complexe et plein de possibilités, ce qui a causé la mort de souris chez un sujet de test réussi.

« Les génomes de mammifères sont beaucoup plus complexes que les génomes de levure, et les réarrangements chromosomiques complets chez les mammifères n’ont pas réussi », explique Li Wei, auteur principal de l’étude et chercheur à l’Institut de zoologie de l’Académie chinoise des sciences.

La recombinaison des gènes de mammifères n’a été possible qu’après que les scientifiques ont commencé à travailler avec des chromosomes plus courts et la réduction de 20 à 19 paires. La nouvelle souris a des chromosomes totalement différents de ceux de la nature, mais jusqu’à présent, elle continue à se développer de manière saine. « Pour la première fois au monde, nous avons réalisé un réarrangement chromosomique complet chez les mammifères, faisant une nouvelle avancée en biologie synthétique », ajoute Li.

« Cette recherche est une percée dans la technologie de la bio-ingénierie, aidant à comprendre l’impact du remodelage à grande échelle des chromosomes des mammifères et à mieux comprendre les mécanismes moléculaires à l’origine de la croissance et du développement, de l’évolution de la reproduction et même de la création d’une espèce », conclut le chercheur.

