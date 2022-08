Les méduses immortelles peuvent aider à comprendre le vieillissement humain

Des scientifiques ont réussi à cartographier le génome d’une méduse connue pour sa capacité à tromper la mort en utilisant un mécanisme de renaissance.

Appelée la méduse immortelle, la minuscule créature marine peut remonter son horloge biologique, créant une masse de cellules infantiles (même si elle s’est déjà reproduite sexuellement). De retour à l’état juvénile, la méduse peut également se reproduire de manière asexuée, en clonant des polypes d’elle-même, ce qui lui donne deux façons de propager son matériel génétique.

Étapes du rajeunissement de Turritopsis dohrnii : de la méduse (1), retour à un kyste (4), pour devenir un polype asexué (7). Image : Maria Pascual Torner

Les chercheurs espèrent que leur étude, publiée lundi dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciencespeut conduire à des découvertes pertinentes sur le vieillissement humain.

Maria Pascual Torner, biologiste marine et chercheuse postdoctorale à l’Université d’Oviedo en Espagne, a expliqué que l’objectif de l’article, dont elle est l’un des principaux auteurs, était de mieux comprendre les mécanismes de rajeunissement. « C’est une erreur de penser que nous aurons l’immortalité comme cette méduse, parce que nous ne sommes pas des méduses », a-t-elle déclaré. Le journal de Wall Street. « Mais, il est possible que quelque chose dans l’astuce évolutive de la méduse immortelle puisse être utilisé pour mieux comprendre les pathologies du vieillissement. »

Selon l’étude, de nombreux types de méduses ont une certaine capacité d’inversion d’âge, mais la plupart des cnidaires perdent cette propriété avec la maturité sexuelle. La recherche montre que trois espèces peuvent rajeunir après l’âge adulte et, parmi celles-ci, une seule, Turritopsis dohrnii, conserve pleinement cette capacité.

Les scientifiques ont comparé la cartographie génomique de T. dohrnii à celle d’une espèce qui lui est étroitement apparentée, mais qui manque de rajeunissement post-reproductif. Les résultats ont révélé des mécanismes moléculaires fondamentaux derrière le rajeunissement de la méduse immortelle.

La recherche suggère, par exemple, que cette minuscule créature de 1 à 4 mm de diamètre est potentiellement plus efficace pour réparer et répliquer son ADN et maintenir ses cellules souches.

Jan Karlseder, biologiste moléculaire et directeur du Paul F. Glenn Center for Research in the Biology of Aging au Salk Institute en Californie, a déclaré que l’étude offre des feuilles de route importantes pour l’étendue des années de bonne santé d’un organisme.

« La chose la plus intéressante est qu’il ne s’agit pas d’une voie moléculaire unique. C’est une combinaison de plusieurs d’entre eux », a déclaré Karlseder. « Si nous voulons poursuivre une extension des soins de santé, nous ne pouvons pas nous concentrer sur une seule voie. Cela ne suffira pas. Nous devons en examiner beaucoup et voir comment ils se synergisent.

L’immortalité de la méduse ne la protège pas des prédateurs

L’immortalité biologique ne protège pas ces méduses des prédateurs tels que les escargots marins, les crustacés et les vers marins. « Tout dans l’océan est destiné à être dévoré à un moment donné », a déclaré Monty Graham, professeur de biologie intégrative et directeur du Florida Institute of Oceanography. « T. dohrnii appuie normalement sur son bouton de réinitialisation lorsqu’il cherche à éviter la mort causée par des facteurs environnementaux.

Cela indique que lorsque les méduses adultes se sentent menacées par des conditions changeantes, elles retournent leur horloge génétique pour redevenir des larves. Réduits à une fine couche de cellules et de tissus, ils naviguent presque imperceptiblement dans l’océan, à la recherche d’un abri, comme un rocher ou un brin d’herbier où ils pourront s’installer.