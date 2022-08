Les planètes « Hothole » seraient plus susceptibles de soutenir la vie extraterrestre

Une étude publiée ce mois-ci dans la revue Communication Nature révèle que les impacts cosmiques peuvent rendre les planètes et les lunes plus poreuses qu’on ne le pensait auparavant, augmentant potentiellement leur capacité à abriter la vie extraterrestre.

La surface « bosselée » de notre Lune est un exemple de la fréquence à laquelle les impacts cosmiques frappent des corps importants du système solaire. Les fissures et les pores qui en résultent pourraient théoriquement héberger de l’eau et peut-être même des micro-organismes.

Les impacts cosmiques, comme celui qui a créé ce nouveau cratère sur Mars entre septembre 2016 et février 2019, augmentent la porosité des croûtes planétaires, créant des fissures et des fissures qui pourraient abriter de l’eau (et peut-être la vie). Image : NASA/JPL/Université d’Arizona

En 2012, un satellite de la NASA appelé GRAAL (Interior Gravity Recovery Laboratory) a révélé que la croûte lunaire est beaucoup moins dense et donc plus poreuse qu’on ne le pensait auparavant.

Un cratère de 4 km de profondeur a environ 12% d’espace vide, et même à des profondeurs d’environ 20 km, la croûte lunaire a encore une porosité proche de 4%, a constaté la mission.

Dans la nouvelle étude, dirigée par des chercheurs américains et britanniques, des simulations informatiques ont été développées sur la façon dont les impacts cosmiques peuvent générer de la porosité dans les croûtes lunaire et martienne, ainsi que celle de la Terre. Ils ont découvert que de fortes collisions peuvent avoir des effets importants sur les surfaces et les structures de ces corps, même loin du point d’impact. Cela aide à résoudre la mystérieuse porosité lunaire découverte par le GRAAL.

« Il s’agit du premier travail qui montre réellement que de grands impacts sont capables de fracturer la croûte lunaire et d’introduire cette porosité », a déclaré le co-auteur de l’étude Brandon Johnson, scientifique planétaire à l’Université Purdue, dans un communiqué. « Nos simulations indiquent que les impacts qui génèrent 100 à 1 000 kilomètres de bassins sont capables de produire toute la porosité observée dans la croûte lunaire. »

Selon Johnson, des simulations soumises à une gravité de surface plus élevée, comme celle de Mars et de la Terre, suggèrent que « les impacts de formation de bassins peuvent être une source principale de porosité et de fracture des anciennes croûtes planétaires ».

Lui et son équipe pensent qu’en découvrant où et pourquoi les planètes et les lunes se sont fracturées, les scientifiques peuvent avoir une idée plus claire des meilleurs endroits pour rechercher la vie sur des mondes lointains.

« Cette recherche a des implications pour les débuts de la Terre et de Mars », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Sean Wiggins, chercheur postdoctoral à Purdue.

« Si la vie existait à l’époque, il y avait ces grands impacts intermittents qui stériliseraient la planète et feraient bouillir les océans », a ajouté Wiggins. « Mais si vous aviez des organismes qui pouvaient vivre dans des pores et des interstices à quelques centaines de mètres ou même à quelques kilomètres plus bas, ils auraient peut-être survécu. »

