La NASA ne garantit pas le lancement d’Artemis 1 vendredi et admet des problèmes

Le lancement tant attendu de la mission Artemis 1 vers la Lune aurait dû avoir lieu lundi dernier (29). Cependant, des problèmes de dernière minute ont reporté l’événement. Maintenant, la NASA a deux autres dates confirmées pour essayer de mettre la fusée dans l’espace : vendredi (2) et lundi (5), mais pour cela, les problèmes rencontrés dans le SLS (Space Launch System) doivent être résolus d’ici là.

Dans la dernière mise à jour, Bill Nelson, administrateur de la NASA, a déclaré que la fusée ne décollera pas tant que tout ne sera pas résolu et a souligné que la procédure est extrêmement complexe. Le patron de l’agence n’a pas non plus garanti le décollage dans la prochaine fenêtre de lancement prévue le 2.

« Il ne volera pas tant qu’il ne sera pas prêt. Il y a des millions de composants dans cette fusée et ses systèmes, et il va sans dire que la complexité est intimidante lorsque vous mettez tout au centre d’un compte à rebours », a déclaré Nelson.

Mike Sarafin, responsable de la mission Artemis 1, a expliqué plus en détail les problèmes qui ont causé le retard. L’exécutif a déclaré que samedi, après que la foudre a frappé la zone, une vérification a été effectuée qui n’a révélé aucun dommage à la fusée. Dans le second, un problème a été trouvé avec le logiciel de la capsule Orion. L’erreur était dans la configuration de ne pas activer le module de contrôle et elle a été corrigée.

La méga-fusée qui emmènera la mission Artemis 1 sur la Lune est déjà positionnée sur la plate-forme 39B du Kennedy Space Center de la NASA à Cap Canaveral, en Floride. Image : NASA/Joel Kowsky

Le lancement d’Artemis 1 retardé

Après les pannes du système, l’approvisionnement a été retardé par une alerte à la foudre. Il restait un problème de refroidissement du troisième moteur, sur quatre, de l’étage central de la fusée. « Nous avons rencontré un problème de refroidissement du moteur n ° 3. Nous avons besoin que le moteur soit à une température cryogéniquement froide afin que lorsqu’il démarre, il ne soit pas choqué par tout le carburant froid qui le traverse », a déclaré Sarafin.

L’erreur de réfrigération était en cours de résolution lorsque le compte à rebours a commencé. Mais un nouveau problème, cette fois avec la soupape d’évent sur l’intertank, a amené la NASA à annuler le lancement d’Artemis 1. « Les défis techniques que nous avons rencontrés avec la purge du moteur et la soupape d’évent sont juste des choses que nous devons examiner. » a déclaré Séraphin.

Le responsable a expliqué que le lancement pourrait avoir lieu dans la prochaine fenêtre, vendredi, mais l’équipe doit encore revoir cela et regardez l’état d’Artemis 1. « Nous ne lançons pas tant que ce n’est pas bon. Et en effet, ils ont un problème avec les gaz qui entrent dans la purge du moteur dans un moteur. Vous ne pouvez pas y aller, il y a certaines directives », a conclu Nelson.

