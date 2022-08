Des images impressionnantes montrent à quoi ressemble une éclipse solaire sur Mars

La science sait depuis longtemps que les éclipses solaires ne sont pas un spectacle exclusif à notre planète, mais ce n’est pas tous les jours que nous pouvons voir ce phénomène à l’extérieur d’ici. C’est là qu’entrent en jeu les images récentes publiées par la NASA de moments où les lunes de Mars projettent des ombres sur la surface de la planète.

Les images sont une gracieuseté de rovers Opportunity (retraité en 2018), Curiosity et Perseverance, des véhicules motorisés automatisés chargés d’explorer la planète rouge, dont les lunes Phobos et Deimos la tournent en périodes de, respectivement, 7,65 et 30,35 heures. Ils sont considérablement plus petits que notre satellite naturel, en plus d’être beaucoup moins « polis », puisqu’ils ne sont pas ronds, mais pleins de « grumeaux ».

Techniquement, ces événements ne sont pas exactement les mêmes que les éclipses que nous voyons ici, car les lunes martiennes ne bloquent jamais complètement la lumière du soleil. Lorsque les deux passent entre l’étoile et les observateurs – dans ce cas, le rovers – sur notre planète voisine, ils projettent des ombres qui recouvrent partiellement leur surface, comme vous pouvez le voir dans les vidéos ci-dessous :

D’étranges éclipses vues de Mars

Les scientifiques ont remarqué un effet inhabituel sur la planète avec le passage de l’ombre de Phobos. Le vaisseau spatial Mars InSight, conçu pour mesurer l’activité sismique sur Mars, s’incline légèrement lors de ces événements. Les experts pensent que cela est dû à la déformation de la planète due à l’effet de refroidissement auquel elle est confrontée en raison d’une exposition réduite au rayonnement solaire.

Ce n’est là qu’une des observations intéressantes que les chercheurs ont faites sur la base des images capturées à partir d’éclipses, qu’ils considèrent comme une source précieuse d’informations sur Mars. Par exemple, ils peuvent relier le mouvement de sa plus grande lune à son effet gravitationnel sur la planète et utiliser ces données pour mieux comprendre l’intérieur martien.

De plus, ce que beaucoup peuvent considérer comme de simples ombres sont des signes avant-coureurs potentiels du futur, car les scientifiques pensent qu’il est possible d’utiliser les observations d’éclipses pour prédire le sort final de Phobos, qui se rapproche progressivement de Mars. Il viendra un moment où elle sera si proche que la gravité de la planète la repoussera avec une telle force qu’elle la désintégrera. Les experts pensent qu’alors Mars sera temporairement entourée d’un anneau fabriqué à partir de l’épave de sa plus grande lune.

