Les plantes sont-elles des êtres sensibles ? La recherche essaie de répondre

Un scientifique de l’Université de Murcie en Espagne étudie la possibilité que les plantes soient dotées de conscience. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène éphémère et controversé, précisément parce que la définition de la conscience est très vague, le chercheur Paco Calvo est déterminé et a déjà soulevé quelques points intéressants sur la neurobiologie de ces êtres vivants.

Elizabeth Van Volkenburgh, professeur de sciences végétales à l’Université de Washington, a déclaré au New Scientist que « les plantes sont conscientes d’elles-mêmes et les unes des autres ». Cependant, on ne sait pas s’ils sont conscients. Dans l’ensemble, ils sont largement considérés comme intelligents, bien que sous une forme plus simple. Ils sont passés par des adaptations évolutives qui ont permis à certaines réactions passives de se développer.

Pour savoir comment recueillir des preuves à ce sujet, Calvo, avec d’autres chercheurs sur le sujet, a développé un test capable de mesurer s’il y a une trace de cognition dans le comportement des plantes. Au départ, ils se demandent si le comportement est flexible et proactif ; puis ils cherchent à répondre si ce comportement est anticipatoire ; enfin, ils déterminent si ce comportement est orienté vers un but.

A partir de cette méthodologie, le scientifique pense avoir trouvé un exemple qui correspond à la description : un germe de soja.

Les plantes peuvent être conscientes

Lorsque les haricots se développent, ils semblent chercher un bon endroit. Au début, ils effectuent de larges mouvements lorsqu’ils « décident » où s’installer, et lorsqu’ils se fixent à un nouvel emplacement, ils présentent un pic de signaux électriques internes. Dans une interview accordée à News Scientist, le chercheur a déclaré que cette combinaison de facteurs peut caractériser une fonction cognitive de base, ce qui conduit à croire que les plantes ont des caractéristiques subjectives.

Il convient de noter que ces résultats sont préliminaires. Pour parvenir à une conclusion plus affirmée, les chercheurs sur le sujet doivent approfondir le sujet, après tout, si comprendre la conscience chez l’homme est déjà une tâche difficile, imaginez la recherche de preuves dans les plantes, les machines ou d’autres animaux ?

Via : l’octet

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !