Anneau d’Einstein « presque parfait » photographié par le télescope Webb

Le télescope James Webb a photographié un anneau d’Einstein « presque parfait », dont la lumière a parcouru environ 12 milliards d’années-lumière pour nous parvenir. La photographie a été prise dans la galaxie appelée SPT-S J041839-4751.8.

L’image a été publiée sur Reddit par l’utilisateur Spaceguy44, un étudiant en astronomie. L’utilisateur explique, dans le post, que s’il n’y avait pas un tel anneau d’Einstein, il ne serait pas possible de voir la galaxie en question. « Et avec la présence des anneaux d’Einstein, en plus d’être beaux, cela nous permet d’étudier des galaxies pratiquement impossibles à voir. »