La vidéo montre un requin nouveau-né « marchant » comme un bébé ; regardez

Des chercheurs ont découvert une action qui peut sembler inhabituelle chez les requins… la marche. Une vidéo montre une espèce de requin nouveau-né « marchant », avec des pas de bébé. Apparemment, c’est une stratégie qui aide cet animal à survivre à des situations difficiles en mer.

Généralement, lorsqu’une créature marine s’échoue sur un récif corallien, par exemple, elle est abandonnée. Lorsque cette situation se produit dans des marées peu profondes avec des niveaux d’oxygène réduits et des températures en hausse, la plupart des espèces aquatiques ne peuvent pas résister, cependant, le requin épaulette (Hemiscyllium ocellatum), en plus de pouvoir retenir son souffle pendant des heures et de tolérer une gamme de températures, il peut marcher.

Selon Marianne E. Porter, professeure associée à la Florida Atlantic University, qui étudie les structures mécaniques et le mouvement des requins, il est possible de les observer marcher sur les récifs lorsqu’ils sont exposés à marée basse. De plus, dans une déclaration à Live Science, elle a déclaré que ces petits requins coriaces peuvent marcher sur terre et sous l’eau, sur plus de 27 mètres, jusqu’à ce qu’ils trouvent un endroit convenable où ils peuvent attendre la marée. Regardez la vidéo du requin qui marche :

Reproduction : Université de l’Atlantique de Floride / YouTube

C’est l’une des stratégies de survie les plus distinctives de la nature. Les résultats pourraient aider les scientifiques à comprendre comment d’autres espèces aquatiques pourraient se comporter sous les contraintes causées en mer par le changement climatique, telles que l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone.

Jusqu’à la présente étude, il n’y avait rien dans la littérature scientifique sur les requins-épaulettes, les juvéniles et les bébés. Cependant, le co-auteur de l’étude Porter et le professeur de biologie marine à l’Université James Cook en Australie, Jodie Rummer, soupçonnaient déjà que ces individus marchaient différemment, car ils naissent dodus, avec un ventre « gonflé ».

Selon Porter, « la forme a souvent un impact sur la façon dont nous bougeons ». Elle compare le développement des humains et des requins : « Les bébés humains marchent différemment pour équilibrer leurs têtes géantes, et nous avons supposé que les bébés requins balanceraient leur corps et bougeraient leurs nageoires différemment pour s’adapter à leur ventre géant. »

Après avoir examiné plusieurs vidéos de jeunes requins marchant et nageant, les chercheurs ont été surpris de constater que tous les jeunes requins, des nouveau-nés aux juvéniles, semblaient se déplacer de la même manière. Ils ont dû examiner plusieurs paramètres clés, notamment la vitesse, la fréquence de frappe de la queue, la flexion du corps et la rotation des ailerons, pour arriver à cette conclusion.

Bien que ces animaux aquatiques soient capables de « marcher » sur terre, la récente étude n’a examiné que leurs performances sous l’eau. De futures études devraient examiner si les bébés requins ajustent leur rythme lorsqu’ils sont à terre.

De plus, cette recherche pourrait être utile aux biologistes de l’évolution qui étudient comment les animaux sont passés de l’eau à la terre, ainsi qu’aux chercheurs en biomécanique qui étudient comment les nageoires et les pieds interagissent avec les surfaces et comment les animaux s’adaptent à la forme de leur corps pour se déplacer par gravité dans différents environnements. .

Via : LiveScience

