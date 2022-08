Préservation des sites d’alunissage à l’ordre du jour avec la mission Artemis

Malgré la visibilité donnée par les livres d’histoire aux missions spatiales, les experts s’inquiètent de la préservation des repères historiques des missions lunaires. À l’approche du lancement de la mission Artemis, qui a été reporté ce lundi (29), cette question est devenue encore plus évidente, y compris d’éventuels différends territoriaux sur le satellite naturel.

Les accords Artemis ont été signés en 2020 par 21 pays, dont le Brésil, et parmi ses objectifs, il entend préserver la valeur historique de l’exploration spatiale. Principalement la Lune, le centre du spectacle et le seul espace dans l’espace que les humains ont personnellement visité au-delà de la Terre.

Depuis le début des explorations, le territoire lunaire suscite une réelle inquiétude. Par conséquent, en 1967, le Traité sur l’espace extra-atmosphérique a été signé, ce qui empêche les nations de revendiquer un territoire sur la Lune.

Selon la codirectrice du programme Air and Space Law de l’Université du Mississippi et présidente de For All Moonkind – une organisation qui promeut la préservation du patrimoine humain sur la Lune – Michelle Hanlon, pour préserver des sites tels que le site d’atterrissage d’Apollo 11, » aiderait à conserver un historique précis pour les générations futures.

Dans une interview avec Space.com, elle a déclaré que « chaque alunissage est le résultat de millénaires de personnes et de cultures ». Elle ajoute que « ces objets sur la lune limitent l’accomplissement de toute notre espèce, et il serait dommage de passer à côté de cela ».

En 2020, le gouvernement américain a reconnu, dans la loi, la valeur historique des sites d’exploration spatiale. La législation stipule que le site d’atterrissage d’Apollo 11 est protégé de toute tentative future de la NASA. Il y a encore beaucoup de terrain à explorer pour les agences spatiales, car la surface de la Lune est d’environ 38 millions de kilomètres carrés.

Avec cette question à l’horizon, la base lunaire établie pour la mission Artemis est loin de tout site d’intérêt historique.

Augmentation du taux d’exploration sur la Lune

La plus grande préoccupation concerne une augmentation massive du taux d’exploration lunaire, surtout si l’industrie privée se joint à l’effort, il y aura des centaines ou des milliers de zones de sécurité autoproclamées de différentes tailles qui pourraient mettre en péril des zones d’intérêt particulier.

Pour l’instant, Hanlon estime que toutes les missions spatiales ne doivent pas être préservées. Dans un premier temps, elle suggère qu’un accord international soit signé, avec les sites d’atterrissage et d’impact de la mission américaine Apollo 11, qui a amené les premiers humains sur la Lune ; le Luna 2 soviétique qui a effectué le premier atterrissage lunaire réussi; et le chinois Chang’e 4 avec son rover Yutu 2, qui sont les premiers engins spatiaux à explorer la face cachée de la Lune.

Cependant, le dévoilement de plus de détails sur les lieux ou les objets qui méritent d’être protégés, ainsi que sur les meilleurs moyens de les préserver, reste en débat et attend une détermination scientifique.

Via : Space.com

