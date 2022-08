La tempête solaire a libéré une énorme quantité de particules qui pourraient frapper la Terre

Une tempête solaire qui s’est produite vendredi (26), dans un phénomène connu sous le nom d ‘«éjection de masse coronale», a émis une énorme quantité de particules chargées qui pourraient frapper la Terre ce lundi (29).

La tempête en question provient de la tache solaire AR3089, qui montre une série d’éruptions de classe M. [média] intensifié.

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, l’arrivée éventuelle de ces particules pourrait provoquer l’apparition d’aurores polaires (boréales et australes) autour du cercle polaire arctique, en raison de leur interaction avec le champ magnétique terrestre.

Des bandes lumineuses ont été repérées en début de semaine dernière, y compris depuis un emplacement privilégié : l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti, de l’Agence spatiale européenne (ESA), a pu assister et photographier le spectacle directement depuis l’espace. Elle a dit que c’était la tempête la plus puissante qu’elle ait vue en 300 jours sur la Station spatiale internationale (ISS).

Violentes tempêtes

Malgré la beauté de leur spectacles de lumières, les tempêtes solaires peuvent avoir des conséquences négatives sur notre vie quotidienne sur Terre. Les explosions violentes endommagent souvent les satellites, les lignes électriques et d’autres infrastructures essentielles au fonctionnement de nos complexes de production.

C’est ce qui s’est passé le 26, lorsque la sonde Observatoire de la dynamique solaire (SDO) de la NASA a capturé une puissante tempête qui aurait pu provoquer des pannes de radio dans des régions d’Afrique et d’Europe.

Le Soleil est le plus sujet à une activité intense lorsqu’il atteint son activité maximale, moment auquel les taches solaires se répandent sur la surface du roi des étoiles et ses lignes magnétiques se tordent et se cassent. Et nous traversons une période comme celle-ci, car les activités de notre étoile indiquent le début de la phase appelée « maximum solaire », le sommet d’un cycle qui dure 11 ans.

Diverses agences et entités spatiales, dont la NASA et l’ESA, surveillent les activités solaires 24 heures sur 24 afin d’identifier tout risque pour le fonctionnement normal de la vie humaine et des sociétés.

