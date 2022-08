James Webb révèle de superbes images d’une « galaxie fantôme » en spirale

Messier 74, précisément en raison de sa formation « parfaite », est devenue une cible de choix pour les astronomes qui veulent comprendre comment se crée ce type de structure. Avec la puissance de James Webb, cet objectif est désormais de plus en plus réel.

Image de la même galaxie prise par le télescope Hubble. — Photo : NASA/Divulgation

Un autre record de la spirale « Ghost Galaxy »

La galaxie spirale M74 est située à 32 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation des Poissons. C’est l’une des cibles préférées des passionnés d’astronomie en raison de son orientation : elle est en plein « face à face » avec la Voie lactée, comme si elle nous regardait « les yeux dans les yeux ». De cette façon, des images plus courantes d’elle montrent ses longs bras en spirale en évidence.

Une galaxie spirale comme la « galaxie fantôme » fait souvent l’objet de plusieurs études scientifiques, en raison du volume important de matière stellaire qu’elle contient. Dans la plupart des cas, ces recherches impliquent la quête de comprendre les processus de formation des étoiles et peuvent nous ouvrir l’accès à une plus grande connaissance sur le début de l’univers. Certains experts estiment que les étoiles les plus jeunes sont situées dans les bras de ces galaxies respectives, qui ont généralement un trou noir supermassif en leur centre.

