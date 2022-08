Mission Artemis 1: le président de l’AEB commente le lancement retardé par la NASA

Selon lui, le but principal de cette première mission est de servir de grand test technologique du complexe véhiculaire formé par la mégafusée. Système de lancement spatial (SLS) et la capsule Orion. « L’objectif est de qualifier ce gigantesque système de lancement en vol. C’est la fusée la plus puissante jamais fabriquée, plus que les fusées Saturn V, qui ont emmené les capsules des missions Apollo sur la Lune dans les années 1960 et 1970. Et elle a une série d’incorporations, de technologies, avec des composants fabriqués non seulement par aux États-Unis, comme le module de service européen. Et tout cet ensemble doit être qualifié avant que les astronautes ne soient à bord.

Avec le report du vol dû à un problème détecté dans la partie inférieure de l’étage principal de la fusée, toute la programmation prévue pour la matinée de ce lundi a été annulée. La prochaine fenêtre de lancement prévue par la NASA s’ouvrira ce vendredi (2), à partir de 14h48 (GMT), mais elle n’est pas encore confirmée.

Le président de l’Agence spatiale brésilienne (AEB), Carlos Moura, et la vice-présidente de la Colombie, Francia Márquez, au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Les deux pays étaient les seuls en Amérique du Sud à avoir signé les accords d’Artémis. Image : Archives personnelles

« Nous savons qu’il y a eu un problème avec les moteurs, ils nous ont juste informés qu’il existe un plan de traitement pour ce type de panne. Pour ceux qui ont suivi les opérations de lancement de fusées, il est facile de comprendre qu’il y a plusieurs facteurs à prendre en compte », a déclaré Moura, dans une vidéo envoyée exclusivement au Apparence numérique directement depuis le Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride. « La prochaine tentative est pour le 2 septembre. C’est beaucoup d’attentes, imaginez les coûts impliqués, juste en termes de chargement d’oxygène et d’hydrogène. Imaginez à quoi ressemblera une opération de détachement, si nécessaire.

Moura en a profité pour s’entretenir avec des représentants d’autres pays membres des accords Artemis et saluer l’aspect agrégé du projet. « L’une des caractéristiques les plus intéressantes du programme Artemis est l’effort conjoint de l’humanité vers l’exploration pacifique de l’espace extra-atmosphérique de manière durable. Et ce que nous voyons ici, ce sont plusieurs pays représentés, comme les présidents d’agence et le commandant de l’US Air Force. Je viens de parler avec le vice-président de la Colombie, qui vient d’assumer ce poste. Il y a donc des opportunités aussi bien pour les lanceurs traditionnels, qui sont les grands pays investisseurs dans le domaine spatial, que pour les pays plus récents. Dans le cas de l’Amérique du Sud, seuls le Brésil et la Colombie ont adhéré ».

Selon lui, en plus des problèmes détectés dans les moteurs, la météo en Floride a commencé à se fermer, ce qui serait également un obstacle au lancement. « Comme nous le craignions, ce front de pluie est arrivé dans la région de la plate-forme 39B, où se trouve le SLS. Donc, en plus du problème avec les moteurs, il y a aussi des restrictions météorologiques. »

