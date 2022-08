SpaceX établit le record de la cargaison la plus lourde transportée par une fusée Falcon 9

Aux premières heures de dimanche dernier (28), SpaceX a lancé en orbite un lot de 54 satellites du service Internet haut débit Starlink, puis a fait atterrir l’hélice réutilisable de la fusée Falcon 9 modèle B1069 sur l’un de ses radeaux de drones stratégiquement positionnés dans le Océan Atlantique.

Lancement de la fusée Falcon 9 modèle B1069 dimanche dernier (28), transportant un lot de 54 satellites Starlink dans un autre vol record de SpaceX. Image : Space X

Le véhicule a décollé de la station de l’US Space Force à Cap Canaveral, en Floride, à 00h41 (GMT), avec un retard de 80 minutes en raison du mauvais temps.

Selon un communiqué de SpaceX, c’était la deuxième fois que ce propulseur était utilisé. Il a également aidé à lancer une capsule cargo robotique Dragon vers la Station spatiale internationale (ISS) en décembre dernier.

Toujours selon la compagnie, ce premier étage avait subi des réparations en raison de l’atterrissage raté après sa première mission, et il n’était pas certain qu’il reparte en vol.

Cependant, non seulement il est revenu dans les airs, mais il l’a fait en établissant un record de poids de charge utile pour une fusée Falcon 9 en lançant 16,7 tonnes métriques sur l’orbite terrestre basse (LEO). Le précédent record était de 16,25 tonnes, réparties sur 53 satellites Starlink V1.5, en mars de cette année.

D’après le site Teslaratiune amélioration d’environ 3% est loin d’être un grand pas en avant pour SpaceX, une entreprise reconnue pour des améliorations répétées et de plus en plus importantes.

Dans tous les cas, il convient de noter que l’enregistrement intervient alors que Falcon 9 approche de son 150e lancement réussi consécutif, étant la seule fusée actuellement certifiée pour lancer des astronautes de la NASA vers la Station spatiale internationale (ISS).

Le cinquième lancement opérationnel d’astronautes de la NASA, appelé la mission Crew-5, est prévu pour le 3 octobre.

Avant cela, cependant, SpaceX prévoit de lancer la mission Starlink 3-4 ce mercredi (31), suivi des lancements Starlink 4-20, dimanche (4), et Starlink 4-2, mercredi de la semaine prochaine (7 ).

