« Aujourd’hui, il s’agit surtout de montrer l’excellent travail qui a été fait ici », a déclaré Harris tôt lundi matin, après avoir rencontré des astronautes de la NASA à l’extérieur d’un bâtiment du Kennedy Space Center à Cap Canaveral en Floride.

Quelques minutes plus tôt, le lancement avait été interrompu en raison d’un problème de refroidissement dans l’un des quatre moteurs de l’étage central de la méga-fusée Space Launch System (SLS). Une nouvelle date est toujours en discussion par les autorités, avec la première occasion possible de le faire vendredi (2).

Kamala Harris et son mari Douglas Emhoff ont visité les installations de la NASA où se trouve le matériel des missions Artemis 2 et 3, avant le report de la mission Artemis 1. Via Twitter de l’attaché de presse adjoint et chef de cabinet du vice-président, Ernie Apreza.

Harris voit le report de la première tentative de lancement du vol inaugural du programme Artemis comme une opportunité d’apprécier la contribution des quelque 30 000 employés qui travaillent dur sur la mission, en particulier ceux de la NASA. « C’est un hommage à ces fonctionnaires exceptionnels, ces professionnels compétents et admirables qui ont la capacité de faire ce qui est possible et ce qui n’a jamais été fait auparavant. »

Bill Nelson a cité sa propre expérience de lancement pour dire que retarder le décollage vers la Lune était une sage décision. Il a volé à bord de la mission de navette spatiale STS-61-C, qui a été retardée quatre fois avant son décollage réussi le 12 janvier 1986.

« Vous ne pouvez pas simplement y aller ; il y a certaines lignes directrices », a déclaré Nelson à propos d’Artemis 1. « Je pense que c’est une machine très compliquée, un système très compliqué. Toutes ces choses doivent fonctionner, et vous ne voulez pas allumer la bougie tant qu’elle n’est pas prête. »

Selon Nelson, arrêter des lancements comme celui-ci fait partie du « business spatial ». Il a souligné que la mission Artemis 1 est destinée à réduire les risques pour les futures missions humaines qui utiliseront la même fusée et la même capsule Orion.

« Nous testons cette fusée et le vaisseau spatial d’une manière que vous ne feriez jamais avec un équipage humain à bord. C’est le but d’un vol d’essai », a déclaré l’administrateur, notant que la NASA remédiera aux échecs pour se préparer à la prochaine tentative de lancement.

La mission Artemis 1 est chargée de lancer la capsule Orion sans pilote autour de la Lune lors d’un test d’endurance d’environ 40 jours dans l’espace, selon la date de son lancement.

Si tout va bien, en 2024, quatre astronautes (qui n’ont pas encore été nommés) effectueront la mission Artemis 2 suivant le même itinéraire. Après cela, la NASA espère faire atterrir un équipage au pôle sud de la Lune en 2025 ou 2026, avec la mission Artemis 3.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !