Un fort tremblement de terre sous-marin provoque la panique dans l’ouest de l’Indonésie

Un tremblement de terre sous-marin massif a frappé l’ouest de l’Indonésie lundi matin, semant la panique parmi les communautés côtières de l’île de Siberut. Il n’y a pas de rapports de décès ou de dommages graves.

Le séisme de magnitude 6,5 s’est produit en eau peu profonde et ne présentait aucun risque de déclencher un tsunami, selon l’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique. Deux autres tremblements de terre plus petits, de magnitudes 5,9 et 5,2, ont frappé l’ouest de Sumatra plus tôt le même jour.

Les mesures de l’US Geological Survey ont indiqué que le tremblement de terre s’est produit à 170 km à l’ouest-sud-ouest de la ville de Pariaman, à une profondeur de 18 km et avait une magnitude de 5,9. Des variations de ce type sont courantes dans les mesures initiales.

Dans une interview avec Reuters, Novriadi, une autorité locale sur les catastrophes naturelles, a déclaré que les habitants de plusieurs villages avaient été évacués vers des terrains plus élevés. Des dommages structurels légers ont été constatés dans une église, une école et un établissement de santé.

une terre de tremblements de terre

L’Indonésie est située dans la soi-disant ceinture de feu du Pacifique, une région où plusieurs plaques tectoniques se rencontrent et, par conséquent, une activité sismique fréquente et intense.

En février de cette année, un tremblement de terre de magnitude 6,2 qui a frappé la province de Sumatra occidental a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460. En janvier 2021, un autre séisme de même ampleur a tué une centaine de personnes et en a blessé 6 500 autres dans la province de Célèbes occidentales.

En 2004, le monde a été témoin d’une catastrophe sans précédent dans le pays, lorsqu’un tremblement de terre mesurant entre 9,1 et 9,3 – le troisième plus important jamais enregistré – a déclenché un tsunami qui a ravagé les zones côtières de l’Indonésie, tuant plus de 130 000 personnes. En ajoutant les données des pays voisins, dont la Thaïlande, le Sri Lanka et l’Inde, le nombre de décès confirmés dépasse 180 000.

