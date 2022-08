La chaleur extrême pourrait rendre certaines parties de notre planète très dangereuses d’ici 2100

Une étude publiée dans la revue Communications Terre & Environnement jeudi dernier (25) souligne que l’augmentation de la chaleur extrême pourrait menacer l’habitabilité dans de nombreuses régions de la planète proches de l’équateur.

Selon la recherche, même si nous pouvons limiter le réchauffement climatique à 2°C au-dessus des niveaux préindustriels, de nouvelles estimations suggèrent que les régions tropicales et subtropicales, y compris l’Inde, la péninsule arabique et l’Afrique subsaharienne, connaîtront des températures dangereusement élevées dans la plupart des régions. du monde jours des années jusqu’en 2100.

La carte des pays et des continents produite par la plateforme de service météorologique Windy montre des vagues de chaleur mondiales à température extrêmement élevée, en particulier à proximité des tropiques. Photo : Oleg Senkov –

Les scientifiques prédisent également qu’une fois par an, au moins, les latitudes moyennes de la Terre connaîtront des vagues de chaleur intenses. Pour la ville de Chicago, aux États-Unis, par exemple, on estime à 16 fois les vagues de chaleur dangereuses d’ici la fin du siècle.

Des estimations récentes suggèrent que le réchauffement climatique est déjà responsable d’un décès sur trois lié à la chaleur dans le monde. Les chercheurs avertissent qu’à moins que les nations ne puissent travailler ensemble pour mettre en œuvre des mesures d’adaptation rapides et généralisées, il y en aura probablement beaucoup plus.

Les prédictions sont basées sur une métrique connue sous le nom d’indice de chaleur, qui ne prend en compte que l’humidité relative jusqu’à certaines températures. Il s’agit du paramètre traditionnel utilisé par les chercheurs pour mesurer le stress thermique, et des études récentes ont montré que le corps humain pourrait ne pas être capable de gérer autant de chaleur et d’humidité que cet indice l’indique.

Dans les conditions d’humidité actuelles, le Heat Index considère 93°C comme la limite maximale pour pouvoir survivre. À 100 % d’humidité, de nouvelles recherches suggèrent que même les jeunes en bonne santé peuvent ne pas être capables de supporter plus de 31 °C. Dans l’indice de chaleur traditionnel, cependant, les températures sont considérées comme dangereuses lorsqu’elles dépassent 40°C et extrêmement dangereuses au-dessus de 51°C.

Ce sont ces limites que l’étude actuelle a utilisées pour prédire l’habitabilité future, et il y a de fortes chances qu’elles soient sous-estimées.

Entre 1979 et 1998, le seuil dangereux de l’indice de chaleur a été dépassé dans les régions tropicales et subtropicales pendant 15 % des jours chaque année. Pendant ce temps, il était rare que les températures deviennent extrêmement dangereuses selon l’indice de chaleur.

Comme le note Science Alert, malheureusement, on ne peut pas en dire autant aujourd’hui, et le problème ne fait qu’empirer. D’ici 2050, dans les régions tropicales, le niveau de danger de l’indice de chaleur pourrait être dépassé sur 50 % des jours chaque année, atteignant plus de la moitié en 2100. De plus, environ 25 % de ces jours pourraient s’avérer aussi chauds, qui dépasseront même les limites jugées extrêmement dangereuses.

« Sans réductions significatives des émissions, de grandes parties des régions tropicales et subtropicales mondiales sont susceptibles de connaître des niveaux d’indice de chaleur plus élevés que ceux considérés comme » dangereux « pendant la majeure partie de l’année jusqu’à la fin du siècle », ont déclaré les auteurs. « Sans mesures d’adaptation, cela augmenterait considérablement l’incidence des maladies liées à la chaleur et réduirait la capacité de travailler à l’extérieur dans de nombreuses régions où l’agriculture de subsistance est importante. »

