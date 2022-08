Manoir enterré de luxe découvert dans le désert d’Israël ; voir les images

Les archéologues ont trouvé un manoir de luxe vieux d’environ 1 200 ans dans le désert du Néguev en Israël qui était utilisé pour le logement et le divertissement. Une collection d’images du projet, publiée sur Instagram, montre une cour centrale et une citerne d’eau de trois mètres de profondeur, datant du VIIIe au IXe siècle après JC.

C’est la première découverte du genre dans la région. La découverte a eu lieu alors que le gouvernement procédait à des fouilles pour construire un nouveau quartier dans la ville de Rahat, dans le désert qui occupe plus de la moitié du territoire israélien.

Selon le directeur de l’Autorité des antiquités d’Israël, Eli Eskosido, la découverte s’est produite « par hasard, et avec le grand intérêt et l’enthousiasme de la population locale ». Les directeurs des fouilles Oren Shmueli, Elena Kogan-Zehavi et Noé D. Michael ajoutent que « la somptueuse propriété et les impressionnantes voûtes souterraines uniques témoignent des moyens des propriétaires. Leur statut élevé et leur richesse leur ont permis de construire un manoir luxueux qui a servi de résidence et de divertissement.

Découvrez les images mises à disposition sur l’Instagram de l’Autorité des antiquités d’Israël :

