Regardez le lancement de la mission Artemis 1 sur la Lune

C’est aujourd’hui! Enfin, ce lundi (29), la mission Artemis 1 sera lancée, un vol d’essai sans pilote qui servira de démonstration des capacités du complexe de véhicules formé par la mégafusée Space Launch System (SLS) et la capsule Orion vers la Lune .

Ce sera le premier lancement du nouveau programme de la NASA qui vise non seulement à faire revenir les astronautes sur le sol lunaire, mais, plus important encore, à établir une présence humaine durable et durable sur le satellite naturel de la Terre.

Le lancement est prévu à 9h33 (heure de Brasilia), et le Apparence numérique diffusera l’événement tant attendu en direct, à partir de 8h30, sur notre chaîne YouTube, ici sur le site internet et sur tous nos réseaux sociaux. Un programme spécial a été prévu par la NASA, avec la présence d’artistes et de performances musicales.

Notre émission est présentée par le rédacteur Science et Espace du site, Lucas Soares, et par notre chroniqueur spécialisé Marcelo Zurita, président de l’Associação Paraibana de Astronomia (APA), membre de la Société Brésilienne d’Astronomie (SAB) et directeur technique de la Société Brésilienne d’Observation Network of Meteors (BRAMON), commenté en temps réel et répondant aux questions du public.

Un problème d’étage principal de fusée pourrait retarder le lancement de la mission Artemis 1

Environ deux heures avant l’heure de lancement prévue du SLS, la NASA a publié une déclaration selon laquelle un problème avait été détecté au bas de la scène principale. Voici le texte intégral du communiqué officiel de l’agence :

« Alors que le chargement d’oxygène liquide dans l’étage de propulsion cryogénique provisoire se poursuit et que les réservoirs de l’étage principal continuent d’être remplis de propulseurs, les ingénieurs résolvent un problème en conditionnant l’un des moteurs RS-25 (moteur 3) au bas de l’étage principal. . .

Les contrôleurs de lancement conditionnent les moteurs en augmentant la pression sur les réservoirs de l’étage principal pour purger une partie du propulseur cryogénique dans les moteurs afin de les amener à la plage de température appropriée et de les démarrer. Le moteur 3 n’est pas conditionné correctement par le processus de purge et les ingénieurs sont en train de dépanner.

Les équipes évaluent également ce qui semble être une fissure dans le matériau du système de protection thermique sur l’une des brides au centre de la scène. Les brides sont des joints de connexion qui fonctionnent comme une couture sur une chemise, elles sont fixées en haut et en bas de l’intertank afin que les deux réservoirs puissent y être attachés.

