Pourquoi envisageons-nous de retourner sur la Lune après 50 ans ?

La dernière fois que nous étions sur la Lune, c’était en 1972. Depuis lors, avec la fin de la course à l’espace et d’autres projets dans l’espace, amener les humains vers notre satellite naturel est passé au second plan. Cependant, avec le lancement d’Artemis 1 lundi (29), tout cela change, car la mission n’est que la première partie du projet qui vise à rétablir la présence humaine sur le sol lunaire. Mais pourquoi revenir après si longtemps ?

Pour bien comprendre notre absence là-bas depuis 50 ans, le Apparence numérique préparé cet article spécial. Cependant, nous allons ici nous concentrer sur ce qui a poussé la NASA à se recentrer sur l’envoi d’humains sur la Lune. La vérité est que l’agence spatiale américaine n’a jamais complètement abandonné cet objectif, mais des problèmes politiques et d’autres priorités dans le domaine de l’exploration spatiale ont entraîné son report. Encore.

Apollo 11 (Image : NASA/Divulgation)

Pourquoi retourner sur la Lune maintenant ?

Mais après tout ce temps, pourquoi retournons-nous sur la lune maintenant ? La mission Artemis intervient après un ralentissement des missions habitées de la NASA. Sous l’administration Obama, le programme Constellation, lancé sous l’ère Bush, a pris fin, tout comme les navettes spatiales ont été retirées. Cela a été motivé par les retards et le coût élevé du projet.

Comme nous le savons, cela n’a pas sonné le glas de l’exploration spatiale pour les États-Unis. En fait, après le retrait du programme de la navette spatiale, le Congrès américain a approuvé la NASA pour développer une nouvelle fusée pour transporter la capsule Orion. Ainsi est né le SLS et le programme Artemis a commencé à prendre forme.

Cela ne change rien au fait que le programme est extrêmement coûteux et que ses coûts ont augmenté depuis sa prévision initiale. D’ici 2025, on estime que le programme Artemis aura coûté 93 milliards de dollars américains dans les caisses américaines, ce qui a entraîné des controverses et des retards dans les plans. Mais, pour l’instant, le Congrès continue de maintenir le financement du projet.

Même avec tout cela, il y a des raisons pour la Lune. Premièrement, les missions Apollo n’ont pas exploré notre satellite naturel en profondeur et il reste encore plusieurs zones sous-analysées, comme les pôles, qui devraient être l’objectif initial d’Artemis. Une autre raison est que l’opération peut servir de tremplin à un plan plus audacieux : emmener des astronautes sur Mars.

L’idée de la NASA est audacieuse et consiste à construire une station spatiale en orbite lunaire, Gateway, qui permettra des retours beaucoup plus faciles vers la Lune. Dans le programme Apollo, à chaque nouvelle mission, tout devait être refait à zéro, ce qui augmentait considérablement les coûts. La NASA a également l’intention d’utiliser cette base pour soutenir une éventuelle mission visant à envoyer des humains sur Mars à l’avenir.

Sur l’avenir d’Artemis après 3, la NASA prévoit déjà 4 missions aller-retour vers la Lune, dont la construction de Gateway en partenariat avec l’agence européenne et l’agence japonaise. Mais tout cela, bien sûr, dépend toujours de l’approbation du Congrès américain.

