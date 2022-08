Une sécheresse extrême révèle des navires de guerre vieux d’un million d’années, des reliques et des empreintes de dinosaures

Bien que la sécheresse présente une opportunité rare pour la recherche, une étude publiée par Nature Geoscience révèle une réalité terrifiante : il s’agit du climat le plus sec jamais enregistré dans la péninsule ibérique au cours des 1 200 dernières années.

Les découvertes les plus anciennes, finalement, sont venues dans un autre lit de rivière et loin du continent européen. Il s’agissait d’empreintes de dinosaures très bien conservées découvertes dans le parc d’État de Dinosaur Valley au Texas, aux États-Unis.

On pense que les fossiles ont environ 113 millions d’années et appartiennent à un Acrocanthosaurus, un prédateur de 4,5 mètres de haut qui marchait sur deux pattes.

Image : Parc d’État de Dinosaur Valley/Reproduction

La porte-parole du parc, Stephanie Salinas, a déclaré: « En raison de conditions excessivement sèches, la rivière s’est complètement asséchée dans la plupart des endroits, permettant de découvrir davantage de sentiers dans le parc. »

Il convient de mentionner que les sécheresses ne sont devenues plus fréquentes et dévastatrices qu’en raison du climat plus chaud et plus extrême qui, en plus de faire baisser le niveau des rivières, provoque une avalanche d’incendies de forêt. Pour vous donner une idée, au moins les deux tiers de l’Europe sont actuellement en alerte sécheresse sévère, la pire des 500 dernières années sur le vieux continent, prévient l’Observatoire mondial de la sécheresse.

Image principale : KITTIPONG SOMKLANG/

Via : The Verge

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !