Ces neurones réagissent quand ils voient de la nourriture

Des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont découvert qu’un groupe de neurones est intensément actif lorsque les gens voient de la nourriture. Il est situé dans une partie du cerveau proche des neurones chargés d’identifier les visages, les corps, les lieux et les mots.

Selon les chercheurs impliqués, cette découverte peut aider à démêler le sens de la nourriture dans la vie humaine, principalement parce que manger est une pratique centrale pour la survie, l’établissement d’interactions sociales et de pratiques culturelles.

Walter A. Rosenblith professeur de neurosciences cognitives et membre du McGovern Institute for Brain Research et du MIT Center for Brains, Minds and Machines, Nancy Kanwisher, a souligné que la nourriture fait partie de plusieurs déterminants sociaux, que ce soit dans la religion, la société, l’identité et d’autres tâches exécutés par les humains.

Avec cette découverte, on espère que de futures études exploreront comment les réponses des gens à certains aliments peuvent différer en fonction de leurs goûts et dégoûts, ou de leur familiarité avec certains types de genres.

La recherche a examiné un vaste ensemble de données accessible au public de réponses IRM fonctionnelles de huit sujets humains alors qu’ils étaient soumis à des milliers d’images. Grâce à des modèles mathématiques, ils ont découvert des populations neuronales, qui ne peuvent pas être identifiées à partir des données IRM traditionnelles.

Cette approche a permis aux chercheurs de trouver des groupes de neurones précédemment identifiés qui répondent aux visages, aux lieux, aux corps et aux mots. Ce fait, selon Kanwisher, confirme l’authenticité de la méthode. Fait intéressant, un cinquième groupe a émergé, précisément celui qui répond aux images alimentaires.

Lorsqu’on présentait aux gens des images d’aliments transformés, comme de la pizza, les neurones travaillaient avec une plus grande intensité que lorsqu’on leur présentait des images d’aliments non transformés, comme des pommes. Cette découverte permettra, à l’avenir, aux scientifiques d’explorer des facteurs tels que la familiarité, le goût ou l’aversion pour un aliment particulier peuvent affecter les réponses des individus à cet aliment.

Qu’attendez-vous de découvrir dans le futur ?

De plus, les chercheurs espèrent comprendre comment cette région du cerveau se spécialise pendant la petite enfance et avec quelles autres parties du cerveau elle communique. Une question qui se pose est celle de l’évolution : est-il possible de remarquer cette sélectivité chez d’autres animaux, comme les singes, qui n’attribuent pas de signification culturelle à la nourriture ? Ce sont des questions auxquelles seules des études ultérieures pourront répondre.

Via : Nouvelles du MIT

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !