Comprendre comment la « super-Terre » avec les océans a été découverte

Dans la recherche incessante de coins de l’univers pouvant abriter la vie, une équipe de scientifiques, comme le rapporte Netcost-Security, a trouvé une planète qui semble être recouverte d’eau, l’un des principaux ingrédients de l’émergence des êtres vivants.

Nommée TOI-1452b, la planète se trouve à seulement 100 années-lumière de la Terre et possède une combinaison de masse et de taille qui suggère un profil propice à l’existence d’un océan liquide global.

« Les résultats de notre modélisation intérieure et le fait que la planète reçoive une irradiation modeste font du TOI-1452b un bon candidat pour un monde aquatique », déclare l’équipe de chercheurs de l’Université de Montréal, Canada, dans leur article récemment publié sur la Le Journal Astronomique.

Les scientifiques en question croient en l’existence de ce type de monde, mais admettent qu’il n’y a toujours pas de preuves concluantes pour étayer ce point de vue. Pour cela, il faudra suivre les futures images du télescope James Web afin d’analyser l’atmosphère de la planète et connaître sa nature.

Une planète qui ressemble à la nôtre

Relativement proche du système solaire, TOI-1452b a été repéré en orbite autour d’une petite naine rouge foncé, et est presque passé inaperçu sans la sensibilité de TESS. (Satellite d’étude des exoplanètes en transit).

Ce télescope spatial est capable de détecter des baisses régulières et faibles de la luminosité des étoiles, indiquant qu’il y a quelque chose qui passe dans la ligne de visée entre l’appareil et l’étoile observée. Les chercheurs ont également suivi l’objet avec leur télescope également conçu pour reconnaître ces schémas de mouvement des exoplanètes (planètes extérieures au système solaire). En croisant les informations des deux équipements, les scientifiques ont conclu qu’il s’agissait d’un corps céleste de ce type.

De plus, en comparant la luminosité qu’émet normalement l’étoile et la quantité de lumière détectée lorsque l’exoplanète passe devant elle, l’équipe a pu calculer sa taille : elle est 1,6 fois plus grande que notre monde, d’où son surnom . de ‘Super Terre’.

L’étape suivante consistait à étudier la vitesse radiale de l’étoile, c’est-à-dire sa trajectoire en tenant compte de l’influence gravitationnelle de la mystérieuse planète. Cela a permis aux chercheurs de calculer la masse du corps qui l’orbite en déterminant la force de ce mouvement. Le résultat est que TOI-1452b a une masse équivalente à 4,82 fois celle de la Terre.

Ensuite, compte tenu de la taille et de la masse de la planète, l’équipe peut arriver à sa densité moyenne : 5,6 grammes par centimètre cube, similaire à celle de la Terre (5,5 g/cm³). C’est alors qu’une question importante s’est posée : comment les densités peuvent-elles être si similaires si TOI-1452b est considérablement plus lourd que notre planète ?

Apparence hypothétique de l’exoplanète nouvellement découverte. Crédit : Benoit Gougeon/Université de Montréal

La réponse réside dans sa composition chimique. Dans ce cas, l’exoplanète est constituée de matériaux plus légers que la Terre : une modélisation de son intérieur a déterminé que jusqu’à 30 % de sa masse pouvait être de l’eau, alors que, dans le monde où nous vivons, la proportion de H2O n’atteint même pas 1% de la masse totale.

« TOI-1462b est l’un des meilleurs candidats jamais découverts pour une planète océanique », déclare Charles Cadieux, l’un des auteurs de l’étude. « Son rayon et sa masse suggèrent une densité beaucoup plus faible que ce à quoi on pourrait s’attendre d’une planète principalement composée de roche et de métal, comme la Terre. »

Le rôle de James Webb

Cependant, ces données ne suffisent pas à déterminer si, en fait, ce que les scientifiques ont devant eux est une planète océanique. Par conséquent, ils comptent sur l’aide du télescope James Webb.

En effet, lorsque l’exoplanète passe entre nous et son étoile, une partie de la lumière traverse l’atmosphère de TOI-1452b, qui est capturée par le télescope très sensible, afin que les scientifiques puissent découvrir avec un certain degré de détail la composition. chimique de cette atmosphère.

« Nos observations avec le télescope Webb seront essentielles pour mieux comprendre TOI-1452b », explique René Doyon, un autre astronome de l’équipe. « Dès que nous le pourrons, nous prendrons le temps à Webb d’observer ce monde étrange et merveilleux. »

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !