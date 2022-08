Retour sur la Lune : découvrez comment le Brésil peut participer au programme Artemis

Lundi prochain (29), la mission Artemis 1 sera lancée, un vol d’essai sans pilote qui servira de démonstration des capacités du complexe de véhicules formé par la méga-fusée. Système de lancement spatial (SLS) et la capsule Orion se dirigeant vers la Lune.

Lundi prochain (29), le lancement de la mission Artemis 1, le premier du nouveau programme d’exploration lunaire de la NASA, a lieu. Image : FoxPictures –

Ce sera le premier lancement du nouveau programme de la NASA qui vise non seulement à faire revenir les astronautes sur le sol lunaire, mais, plus important encore, à établir une présence humaine durable et durable sur le satellite naturel de la Terre.

Le programme Artemis sera régi par des lignes directrices déterminées par les accords Artemis, qui établissent de bonnes pratiques pour l’exploration de la Lune, de Mars et d’autres corps célestes de l’espace lointain à l’avenir. Actuellement, 21 pays sont signataires du document, dont le Brésil.

Cela ne indique pas que nous allons envoyer des astronautes sur la lune. Cette possibilité n’apparaît même pas dans les plans à long terme du projet. En adhérant à l’accord, les nations conviennent seulement que, lors de l’exploration de l’espace, elles suivront un ensemble de principes communs pour assurer une coopération mutuelle et pacifique entre elles.

Entre autres devoirs, les pays membres s’engagent à partager les informations et les découvertes scientifiques, à utiliser les normes en place pour assurer l’interopérabilité des structures et des systèmes, à fournir une assistance humanitaire aux équipages en détresse, à préserver les artefacts de valeur historique, à extraire les ressources de manière durable et à restreindre autant que possible possible la production de débris spatiaux.