Les grenouilles de la période jurassique sont mortes après trop de rapports sexuels ; comprendre

Des chercheurs ont trouvé des centaines de fossiles de grenouilles qui vivaient il y a 45 millions d’années dans une fosse commune au large de la vallée allemande de Geiseltal. Malgré la découverte, les scientifiques ne savaient toujours pas pourquoi tant d’animaux sont morts au même endroit. Maintenant, cela semble avoir été révélé et la raison est assez inattendue.

Une nouvelle étude a trouvé une explication possible. Selon les paléontologues, les grenouilles sont mortes d’épuisement pendant l’accouplement. Pour arriver à cette hypothèse, ils ont pris des photos, fait des dessins et analysé les fossiles pour voir combien d’os étaient encore en place et quels os et articulations étaient encore attachés.

À partir de ces données, il a été possible de révéler ce qui est arrivé aux grenouilles après leur mort, ainsi que de découvrir la raison de leur mort. D’autres preuves trouvées étaient que la plupart des grenouilles fossilisées sont mortes lors d’événements de mortalité massive.

Certains scientifiques ont même considéré que les grenouilles mouraient lorsque les lacs s’asséchaient, ce qui réduisait rapidement le niveau d’oxygène. Cependant, cette hypothèse a été réfutée, car les grenouilles auraient pu facilement atteindre les lacs voisins pour éviter la mort. De plus, certaines données recueillies indiquent que les carcasses de grenouilles ont flotté dans l’eau pendant un certain temps avant de couler au fond du lac, ce qui démontre que le lac ne s’est pas asséché.

Photographie d’une ancienne grenouille geiseltal. Crédits : Daniel Falk

Il convient de noter que les grenouilles vivent principalement sur terre, ne se rendant dans les lacs que pour s’accoupler. Les espèces trouvées à Geiseltal se sont accouplées avec plusieurs autres grenouilles pendant la très courte saison des amours qui, chez certaines espèces tropicales modernes, ne dure que quelques heures.

Pourquoi le sexe peut-il être la cause de la mort de ces animaux ?

Pendant les rapports sexuels, ces individus peuvent régulièrement être abattus d’épuisement et se noyer. Les grenouilles femelles courent un plus grand risque de noyade car elles sont souvent immergées sous l’eau par un ou plusieurs mâles. Aujourd’hui encore, des fosses communes à grenouilles se trouvent sur les routes migratoires et à proximité ou dans les étangs de reproduction. Cette situation s’est probablement répétée à Geiseltal.

Les carcasses ont été déplacées par de légers courants dans les lacs marécageux et ont coulé au fond dans les régions froides, ce qui a empêché la décomposition et maintenu de nombreux squelettes en bon état. Dans certains squelettes, même les petits os tels que les os des doigts ou les os des doigts sont encore bien définis.

Après des mois d’étude de ces fossiles et d’analyse de ce que l’on sait de leur mode de vie, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que certaines grenouilles pourraient être mortes de froid, mortes de maladie ou de vieillesse. Cependant, il est très difficile de savoir si cela est réel. Il est beaucoup plus courant que les humains tuent ces animaux en détruisant leur habitat, en polluant les sources d’eau et en propageant des maladies.

risque élevé d’extinction

Bien que les grenouilles aient survécu à divers événements de changement climatique et d’extinction massive sur Terre, certaines espèces ont en effet disparu. En 2021, l’une des rares espèces de grenouilles restantes d’une ancienne lignée d’amphibiens a été déclarée probablement éteinte, n’ayant pas été vue depuis 60 ans. Un rapport de l’ONU de 2019 a déclaré que les grenouilles sont parmi les plus durement touchées par la crise de la nature.

Via : La Conversation

