Invasion de mammouths : un scientifique veut faire revivre des espèces disparues

Les mammouths laineux ont disparu de la surface de la terre il y a 4 000 ans, chassés jusqu’à l’extinction par l’homme. Maintenant, un scientifique veut faire des réparations historiques et repeupler la région arctique avec ces anciens géants, tous en utilisant le génie génétique.

George Church est généticien, professeur à l’Université de Harvard et co-fondateur de Colossal Biosciences, une Commencez responsable de projets ambitieux, dont celui-ci et celui qui vise à « ressusciter » une autre espèce disparue, le tigre de Tasmanie.

Le professeur travaille à ramener les mammouths, mais pas exactement comme ils étaient avant : en réalité, il a l’intention de créer un éléphant d’Asie. (Elephas maximus) animal génétiquement modifié qui résiste au froid et possède toutes les caractéristiques biologiques essentielles à son parent disparu, y compris sa fourrure laineuse et ses épaisses couches de graisse qui agissaient comme des isolants thermiques. Ainsi, la nouvelle espèce simulera l’ancienne tant dans son apparence que dans son adaptabilité aux écosystèmes autrefois habités par des animaux préhistoriques.

Les scientifiques de Colossal ont l’intention de « modifier » environ 40 gènes de cellules de l’éléphant d’Asie, le parent vivant le plus proche du mammouth, avec lequel il partage 99,6% de son ADN.

Pour déterminer quels gènes seront modifiés, les chercheurs devront comparer les génomes des deux espèces et identifier où se situent les différences cruciales. Heureusement, l’équipe dispose de fossiles de mammouths bien conservés à partir desquels extraire des échantillons de tissus avec de l’ADN intact.

Une fois les différences identifiées, ils commenceront à éditer les cellules de l’éléphant d’Asie pour le rapprocher de son lointain cousin.

L’éléphant d’Asie est le parent vivant le plus proche du mammouth et son ADN sera utilisé comme base pour ressusciter l’espèce disparue.

ventre de substitution

Une fois les modifications finalisées, la prochaine étape consiste à transformer ces amas d’ADN en animaux complets, et Church a une solution dans sa manche : « Prenons les noyaux cellulaires et insérons-les dans un œuf. Nous implantons ensuite cet œuf dans l’utérus d’une femelle éléphant et attendons – dans le cas de cette espèce, 22 mois. Et puis nous aurons un chiot.

« C’est du clonage classique, tout comme ce qui a été fait avec Dolly la brebis », ajoute-t-il. « Le but n’est pas de faire revivre une espèce, mais de ressusciter des gènes individuels ciblant un génome qui développerait un animal tolérant au froid. »

En cas de gestation, l’éléphant choisi serait de type africain (classe loxodonte), en raison de sa plus grande taille, ce qui réduirait les risques de complications lors de l’accouchement.

Une autre méthode envisagée par l’équipe de Colossal consiste à créer un utérus artificiel dans lequel l’embryon pourrait se développer.

« Nous laisserons la grossesse se dérouler à l’extérieur du corps, comme cela se produit déjà brièvement pendant la FIV. Mais on irait plus loin, en amenant la grossesse externe jusqu’au moment de l’accouchement », dit Church.

C’est une entreprise sans précédent, mais les scientifiques sont confiants, car il y a eu des résultats prometteurs dans les tests avec d’autres animaux. Par exemple, une équipe de Hôpital pour enfants de Philadelphie réussi à maintenir un fœtus d’agneau en vie pendant quatre semaines dans un utérus artificiel. Cependant, le défi sera bien plus grand lorsqu’il s’agira d’un bébé mammouth, qui pèse plus de 90 kg à la naissance.

Bien que les chances de succès soient plus grandes lors de l’utilisation d’une mère porteuse – compte tenu de l’histoire positive avec d’autres espèces – Church dit que la plupart de son équipe préfère utiliser un utérus artificiel, car il peut mieux s’adapter à la taille du veau, en plus de ne pas interférer avec la reproduction des éléphants vivants.

mammouths en liberté

Si la procédure aboutit et que Colossal Biosciences réussit à créer des hybrides d’éléphants et de mammouths, la prochaine étape du plan serait de relâcher des dizaines de milliers de ces animaux dans l’Arctique. « On s’attend à avoir un mammouth par kilomètre carré », dit George Church.

Il explique que l’idée est d’étendre plusieurs incubateurs à travers la région glacée, car « de cette façon, les troupeaux se propageront radialement à partir d’eux ».

Une telle proportion, cependant, ne serait atteinte que dans un scénario à long terme si la méthode utilisée était la maternité de substitution. « Mais si nous produisons un nombre arbitraire d’œufs en laboratoire, puis les développons en parallèle [através de úteros artificiais]donc il ne fait aucun doute que nous produirons tous les mammouths dont nous avons besoin en six ans », ajoute le créateur du projet.