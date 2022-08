Allen Telescope Array détecte le signal de Voyager 1, lancé il y a 45 ans par la NASA

L’Allen Telescope Array (ATA), situé en Californie, aux États-Unis, a détecté un signal provenant du vaisseau spatial Voyager 1, un satellite lancé il y a 45 ans par la NASA, qui se trouve actuellement à environ 23 milliards de kilomètres de la Terre (bien au-delà de l’orbite de Pluton) . , étant l’objet créé par l’homme le plus éloigné de sa planète d’origine.

Le contact a été établi le 9 juillet de cette année, via 20 des 42 antennes paraboliques de l’ATA, qui mesurent 6,1 mètres de large. En tout, le télescope a obtenu 15 minutes de données, qui ont été stockées sur un disque.

Dans un communiqué, l’équipe de l’Institut SETI responsable de l’ATA a souligné que « la détection de Voyager 1, l’objet artificiel le plus éloigné, avec le Allen Telescope Array remis à neuf est un excellent affichage des capacités et des forces du télescope et une représentation de la excellent travail acharné de l’équipe ATA depuis le début du programme de réforme en 2019. » La déclaration n’a pas déterminé quelles données ont été capturées.