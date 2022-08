La NASA reporte la mission habitée de SpaceX vers la Station spatiale internationale

Initialement prévue pour jeudi prochain (1er) et reprogrammée pour le 29 septembre, la nouvelle mission habitée de SpaceX vers la Station spatiale internationale (ISS) a été retardée de quatre jours.

Selon une déclaration publiée par la NASA, l’ajustement de la date permet un « relâchement » dans le trafic des engins spatiaux à destination et en provenance du laboratoire orbital. L’agence n’a pas précisé quelles missions spécifiques seraient impliquées dans les « embouteillages » qu’elle est censée éviter.

Anna Kikina, Josh Cassada, Nicole Mann et Koichi Wakata : un Russe, un Américain, un Amérindien et un Japonais composent l’équipage de la mission SpaceX Crew-5. Image : Divulgation NASA/SpaceX

S’il n’y a pas d’autre changement de plans, la mission Crew-5 décollera le 3 octobre à 13h45 (GMT) à bord de la capsule Crew Dragon Endurance. Le vaisseau spatial sera lancé au sommet d’une fusée Falcon 9 depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride. L’événement sera diffusé en direct sur NASA TV et la chaîne YouTube de SpaceX.

L’équipage comprend les astronautes de la NASA Josh Cassada et Nicole Mann (qui deviendra la première femme autochtone à participer à une mission spatiale à long terme), ainsi que le japonais Koichi Wakata et la cosmonaute Anna Kikina (qui sera la première personne d’origine russe à voler dans un vaisseau spatial privé américain).

Ils arriveront à l’ISS juste avant le retour sur Terre des astronautes de la mission Crew-4, prévu quelques jours plus tard.

La fusée Falcon 9 modèle B1077.1, qui sera utilisée pour lancer la mission Crew-5, a eu un accident fin juillet alors qu’elle était transportée depuis l’usine SpaceX de Hawthorne, en Californie, au Texas.

Lors d’une conférence de presse plus tôt ce mois-ci par vidéoconférence, Benjamin Reed, directeur principal du programme de vols spatiaux habités de SpaceX, a expliqué que le véhicule avait été endommagé lorsque son étage de rappel s’était écrasé sur un pont.

« Nous avons évalué ce problème. C’était un assez petit raid, mais il a tout de même causé des dégâts », a déclaré Reed. « Nous avons décidé de remplacer l’intersection composite et certains des autres composants à cette première étape. » Il a ajouté que la fusée avait subi un « processus d’analyse et de test très robuste » et qu’elle était maintenant prête à voler.

