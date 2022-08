Découvrez la fusée d’Artemis 1 vue de l’espace sur une superbe photo

image : image satellite ©2022 Maxar Technologies

La mission Artemis 1 va bientôt décoller

Si tout se passe comme prévu, dans la matinée de lundi prochain (29), la NASA devrait décoller avec le SLS et la capsule Orion vers la Lune. La mission est sans équipage et constitue la première partie du grand programme de l’agence visant à rétablir la présence humaine sur le satellite naturel de la Terre.

La première mission du programme durera 42 jours et sera le premier décollage de la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA. Après cela, les prochaines étapes incluent Artemis 2, en 2024, qui devrait faire le même trajet que 1, mais avec des astronautes, et enfin Artemis 3, en 2025 ou 2026, qui fera atterrir des astronautes sur la Lune.

