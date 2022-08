Une «usine à étoiles» au centre de la Voie lactée est détectée par des scientifiques

Les scientifiques ont trouvé de nouveaux résultats sur la formation d’étoiles au centre de la Voie lactée, située à 26 000 années-lumière de la Terre. Selon des études, à mesure que les jeunes étoiles se forment, elles s’éloignent du centre de la galaxie.

Des données sur 3 millions de jeunes étoiles ont été obtenues pour la première fois à l’aide de la caméra infrarouge HAWK-I du Very Large Telescope (VLT) au Chili. Les astronomes ont étudié en détail une zone de 64 000 années-lumière carrées autour du centre galactique.

Dans un communiqué, Francisco Nogueras-Lara, chercheur à l’Institut Max Planck d’astronomie et membre de l’équipe de recherche, a déclaré que cette nouvelle étude constituait une avancée majeure dans notre connaissance des jeunes étoiles et de la formation des galaxies. « Les jeunes étoiles que nous avons trouvées ont une masse totale de plus de 400 000 masses solaires. C’est presque dix fois plus que la masse combinée des deux énormes amas d’étoiles qui étaient auparavant connus dans la région centrale », a déclaré Nogueras-Lara.

Bien que l’équipe n’ait pu étudier que certaines des structures les plus massives près du centre de la Voie lactée, ils ont pu analyser la distribution statistique de la luminosité stellaire, et à partir de là, les chercheurs ont pu retracer leur vie, combien d’étoiles étaient formé à quel moment, et donc l’évolution de la formation d’étoiles dans le centre galactique.

L’équipe a également découvert une contradiction. Bien qu’elles se soient formées près du centre des galaxies, ces jeunes étoiles n’y restent pas, puisque ce sont surtout des étoiles plus anciennes – âgées de plus de 7 milliards d’années – qui ont été identifiées. Cela indique que la formation d’étoiles au centre de la Voie lactée, bien qu’elle ait commencé dans ses zones les plus intérieures, a ensuite rayonné vers l’extérieur à partir du centre. Ce même processus a été observé dans d’autres galaxies. Ces étoiles composeront le soi-disant « disque nucléaire », situé autour du centre de la galaxie.

Prochaines étapes pour étudier la formation des étoiles

Les scientifiques étudieront le taux élevé de formation d’étoiles dans les galaxies en étoile, ce qui était probablement courant dans les galaxies lorsque l’Univers avait environ 4 milliards d’années. Actuellement, bien qu’il soit faible, le taux de formation d’étoiles de la Voie lactée n’a pas empêché les astrophysiciens de l’utiliser pour étudier la naissance d’étoiles dans d’autres galaxies, grâce à la région centrale de la galaxie.

Les défis à relever sont nombreux. Une épaisse poussière dans le disque de la Voie lactée obscurcit la vue du noyau de la galaxie. Pour tenter de contourner ce problème, les scientifiques effectuent des observations aux longueurs d’onde infrarouges, millimétriques ou radio où la lumière peut traverser la poussière. De plus, comme il s’agit d’une région densément peuplée, il est difficile de distinguer une étoile de l’autre.

Désormais, Nogueras-Lara et son équipe feront de nouvelles observations à partir d’un autre instrument du VLT, le spectrographe de haute précision appelé spectrographe multi-objets en bande K (KMOS). Avec lui, il sera possible de suivre le mouvement des étoiles, en tenant compte de l’évolution de leur position par rapport aux autres. Cela aidera à mieux comprendre comment les étoiles ont été regroupées au début de leur existence.

Via : Space.com

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !