La NASA et Boeing reportent la première mission habitée de Starliner

Un peu plus de deux mois après avoir dévoilé les noms des astronautes qui feront partie du premier test en vol habité (CFT) de la capsule Starliner, la NASA et Boeing ont annoncé que la mission, prévue pour décembre, a été reportée à 2023. .

Barry « Butch » Wilmore, Sunita Williams et Mike Fincke seront membres d’équipage de la mission Boeing Starliner CFT pour la NASA à destination de la Station spatiale internationale (ISS). Image : NASA/Boeing Divulgation – via Twitter

Selon un communiqué publié jeudi (25) par l’agence spatiale américaine et la société de développement aérospatial, les techniciens ont besoin de plus de temps pour résoudre certains problèmes identifiés dans Orbital Flight Test 2 (OFT-2), une mission non habitée vers la Station spatiale internationale (ISS) que le vaisseau spatial a fabriqué en mai.

Comme OFT-2, la mission CFT sera également lancée à bord d’une fusée Atlas V de United Launch Alliance (ULA) depuis le Kennedy Space Center, et l’équipage suivra le même itinéraire pour accoster au laboratoire orbital pour un séjour de deux semaines.

Bien que considérée comme « parfaite » par la NASA, l’opération a montré quelques défauts dans le Starliner qui doivent être corrigés avant d’utiliser le véhicule pour emmener des astronautes vers l’ISS pour la première fois.