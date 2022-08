Pour Musk, le faible taux de natalité est un risque pour la civilisation pire que la crise climatique, mais ce n’est pas vrai

Dans son dernier message sur Twitter, Elon Musk a déclaré que les faibles taux de natalité menacent davantage la civilisation que le réchauffement climatique. C’est pourquoi c’est faux.

Parmi les thèmes les plus chers au magnat sud-africain naturalisé américain Elon Musk figure celui de la baisse des naissances, qui a bondi à plusieurs reprises dans ses tweets controversés sur Twitter. Parfois, le PDG histrionique de Tesla et SpaceX a évoqué les cas spécifiques de pays aux taux de natalité particulièrement bas, comme l’France et le Japon, arguant qu' »ils cesseront d’exister » et qu' »ils n’auront plus de monde » si cette tendance sur les nouveau-nés ne sera pas inversée. Les raisons de cet intérêt viscéral pour la naissance d’enfants sont plutôt énigmatiques, même si les plus malicieux nous voient des intérêts cachés liés à ses exploits, comme le voyage spatial vers Mars (avec la « nécessité de coloniser de nouvelles planètes pour ne pas s’éteindre » ) ou travailler sur les intelligences artificielles. Ce qui est certain, c’est qu’avec l’un de ses derniers billets, publié le 26 août, il a exagéré les risques de la (présumée) baisse démographique. Voici ce qu’Elon Musk a écrit : « L’effondrement de la population dû au faible taux de natalité est un risque beaucoup plus grand pour la civilisation que le réchauffement climatique. » Un vrai voyage, si l’on considère que les scientifiques considèrent le changement climatique comme la menace la plus sérieuse qui pèse sur l’humanité. C’est pourquoi les affirmations de Musk ne tiennent pas debout.

Commençons par le faible taux de natalité. Tout d’abord, est-il vrai que le monde est confronté à un déclin démographique ? La réponse est absolument non, et cela est démontré par le récent rapport des Nations Unies « World Population Prospects 2022 », publié le 11 juillet pour célébrer la Journée mondiale de la population. Parmi les données les plus significatives du document figure celle relative à la population mondiale ; d’ici le 15 novembre de cette année, en effet, nous atteindrons 8 milliards d’individus. Nous augmentons donc et non diminuons. La croissance démographique est constante (bien qu’en ralentissement) et culminera dans les années 1980, lorsque nous atteindrons 10,4 milliards d’habitants (chiffre qui devrait rester stable jusqu’en 2100). La croissance de la population mondiale sera principalement tirée par huit pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Nigéria, l’Égypte, les Philippines, l’Inde, l’Éthiopie, le Pakistan et la Tanzanie, qui contribueront à hauteur de 50 %. En 2023, l’Inde devrait devenir le pays le plus peuplé de la planète, dépassant la Chine, qui compte actuellement 1,4 milliard d’habitants.

L’ONU souligne que dans plusieurs pays on observe une baisse importante de la natalité, avec un taux de fécondité inférieur à 2,1 enfants par femme, soit « le niveau requis pour une croissance à long terme nulle pour une population à faible mortalité ». Mais cela ne indique pas du tout que ces pays seront vidés, encore moins qu’un effondrement démographique avec une menace attachée à la civilisation sera envisagé, étant donné que les êtres humains sont de toute façon en augmentation.

Selon les résultats d’une autre étude publiée dans la revue scientifique faisant autorité The Lancet en 2020, dans plusieurs pays, la population devrait diminuer de 50 % d’ici la fin du siècle en raison du très faible taux de natalité. Parmi eux se trouve l’France qui, selon le portail worldpopulationreview.com, fait partie des dix pays ayant les taux de natalité pour mille personnes les plus bas, avec une valeur de 8,5. Bulgarie (8,4), Macao (8,4), Corée du Sud (8,3), Grèce (8,3), Taïwan (8,2), Portugal (8, 2), Japon (8), Andorre (7,3) et Monaco (6,5). Les pays les plus vertueux de ce point de vue sont l’Angola, le Tchad, l’Ouganda, le Mali, le Niger, la Zambie et le Burundi, qui ont tous un taux supérieur à 40.

En équilibrant les données des pires pays avec celles des meilleurs, un certain résultat se dégage : l’être humain n’est certainement pas destiné à disparaître, et les « effondrements de population » ne devraient pas non plus menacer la stabilité de la civilisation. Affirmer qu’un prétendu déclin de la population représente un risque pire pour la civilisation que le réchauffement climatique est tout simplement absurde. Prenons ce que dit Musk et supposons qu’à partir de 2100, alors que nous sommes 10,4 milliards selon les calculs de l’ONU, un hypothétique « effondrement de la population humaine » commence à se produire. Dans ce cas également, il n’y aurait aucune comparaison avec les conséquences du changement climatique, qui commenceront à nous frapper beaucoup plus tôt et avec une violence sans précédent, si nous ne faisons rien pour endiguer les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre, principal moteur de le réchauffement climatique.

Autant dire que selon certains experts, la civilisation telle que nous la connaissons aujourd’hui pourrait disparaître dès 2050 à cause de la crise climatique. Les raisons d’une telle défaite sont multiples. Si nous ne parvenons pas à contenir la hausse des températures moyennes de 1,5°C, objectif considéré comme fondamental par les scientifiques pour éviter les effets irréversibles et catastrophiques du changement climatique, nous serons confrontés à une série d’événements en chaîne désastreux.

Parmi les plus impactants, il y aura la montée du niveau de la mer due à la fonte des glaces, qui finira par submerger des îles entières – notamment celles du Pacifique -, des métropoles et des régions côtières, forçant des dizaines/centaines de millions de personnes à abandonner leurs propres terres à la recherche d’un nouveau lieu de vie. A ces migrations massives s’ajouteront celles en provenance de pays touchés par une extrême sécheresse et la famine, où il deviendra impossible de vivre sans nourriture et sans eau. D’énormes masses de personnes déclencheront les migrations les plus importantes et les plus douloureuses connues de l’histoire de l’humanité. Selon certains experts, ces mouvements vont déclencher des conflits mondiaux – avec le spectre des guerres nucléaires en toile de fond – pour s’accaparer des (quelques) ressources primaires qui restent sur la planète. Déjà aujourd’hui, d’ailleurs, une seule Terre ne nous suffit pas pour en récolter les fruits de manière durable, comme le montrent les données du Overshoot day 2022.

Pendant ce temps, la planète sera en proie à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et intenses : canicules meurtrières, inondations, ouragans et incendies catastrophiques deviendront la norme. Celles-ci s’accompagneront d’une perte importante de biodiversité, de la propagation des maladies tropicales et de leurs vecteurs, qui pourront s’adapter à des latitudes bien plus élevées que celles actuelles. On craint aussi le réveil d’anciens agents pathogènes enfouis depuis des milliers d’années sous le pergélisol aujourd’hui dissous, véritables bombes à retardement. Les scientifiques parlent depuis des années du risque de souffrances indicibles pour l’ensemble de l’humanité : affirmer comme Elon Musk que les faibles taux de natalité sont un plus grand risque pour la civilisation que le réchauffement climatique est tout simplement sans fondement scientifique.