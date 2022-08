La Terre pourrait-elle être détruite par une tempête solaire ?

Le cycle solaire actuel, qui a débuté en 2019, est beaucoup plus intense que le précédent. Pas étonnant que nous assistions à un grand nombre de tempêtes solaires récemment. Les conséquences sont peu importantes et n’affectent normalement que les satellites en orbite. Mais une tempête solaire, d’une intensité gigantesque, pourrait-elle détruire la Terre ?

Vous devez d’abord comprendre ce qu’est une tempête solaire. Ce type d’événement n’est rien d’autre qu’une perturbation du champ magnétique terrestre causée par une onde de choc envoyée par le Soleil. La bonne nouvelle est que la majeure partie du rayonnement est absorbée dans le ciel avant qu’elle ne touche la Terre, ce qui garantit que nous sommes en route en toute sécurité lors d’un tel événement.

La plus grande conséquence, en cas de fortes tempêtes solaires, est pratiquement limitée aux satellites. Les satellites qui sont en orbite terrestre sont, en quelque sorte, progressivement, en train de tomber sur notre planète. Une force de traînée, intensifiée par le fort cycle solaire, les fait ralentir progressivement jusqu’à ce qu’ils tombent sur le sol terrestre (et sont anéantis lorsqu’ils brûlent lors de leur rentrée). De plus, des interférences dans le fonctionnement et la communication peuvent également se produire.