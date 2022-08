Un ancien membre de la NASA dit que le lancement d’Artemis 1 pourrait être « embarrassant »

L’ancienne administratrice adjointe de la NASA, Lori Garver, a déclaré dans une interview à Ars Technica qu’elle était préoccupée par les circonstances dans lesquelles s’est déroulé le lancement de la fusée SLS (Space Launch System). L’agence spatiale a marqué le début de la mission Artemis 1 pour lundi prochain (29).

Garver soupçonne que les personnes extérieures au cercle principal autour de la fusée connaissent des problèmes importants concernant l’événement. L’ancien employé souligne que dans le calendrier de l’agence spatiale américaine, par exemple, il n’y a pas d’autre vol d’essai prévu si celui-ci échoue. Cela indique que cette version doit être sans faille, sans incident.

Dans d’autres interviews récentes, Garver a souligné plusieurs différences entre le SLS et le Starship de SpaceX. Elle estime que, désormais, ce contraste sera apparent pour le public, même si l’intention n’est pas de générer une sorte de concurrence ou de conflit entre les entreprises.

Lancement d’Artémis 1

Selon l’ancien administrateur adjoint, qui s’inquiète de l’aventure, « ce sera forcément gênant si Starship se lance [foguetes]comme le Falcon 9, des dizaines de fois par an, et le SLS [ser lançado] une fois tous les deux ans ». Elle a complété son discours en disant qu’il existe deux autres scénarios désagréables pour la NASA, le premier serait que SpaceX puisse fonctionner à des prix relativement inférieurs à ceux de l’agence spatiale américaine, et le second que la fusée SLS ne fonctionne tout simplement pas comme prévu. .

Il ne reste plus qu’à attendre, car ces développements ne seront précisés que lorsque le lancement tant attendu du SLS aura effectivement lieu, prévu le 29 août (lundi).

