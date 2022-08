La batterie créée par les ingénieurs du MIT est moins chère et plus résistante que les batteries au lithium

Face à la pénurie et à la hausse du prix du lithium, les ingénieurs du MIT ont développé un nouveau modèle de batterie, qui n’utilise que de l’aluminium, du soufre et du sel. En plus d’avoir un coût moindre, il est également résistant au feu, aux autres matériaux et aux pannes. La technologie mise en œuvre dans l’appareil permet une charge rapide, un facteur qui peut étendre son utilisation aux maisons, aux véhicules électriques, entre autres.

Les attentes autour de ce sujet sont nombreuses, ainsi que les efforts. O Apparence numérique publié en 2020 que des chercheurs de la Washington State University et du Pacific Northwest National Laboratory aux États-Unis ont mis au point un nouveau type de batterie à base d’ions sodium (Na-Ion), qui stocke autant d’énergie et fonctionne aussi bien que le lithium-ion actuel ( batteries Li-Ion).

Comme les appareils en aluminium-soufre, ces batteries utilisent des matériaux moins chers et plus abondants.

Cette invention va de pair avec la recherche d’alternatives énergétiques moins chères, plus sûres et plus accessibles. Les matériaux, largement disponibles et peu coûteux, sont ininflammables et non explosifs, comme l’étaient certaines batteries au lithium.

Les avantages ne s’arrêtent pas là. Les batteries conçues par des ingénieurs ont une longue durée de vie et peuvent supporter des centaines de cycles de charge, se rechargent 25 fois plus rapidement que les batteries standard à température ambiante et peuvent fonctionner dans des endroits à haute température jusqu’à 200 °C. Le sel, présent dans l’électrolyte, empêche la formation de dendrites, responsables de provoquer des courts-circuits.

Nouvelle batterie sur le marché

Bientôt, probablement, des batteries aluminium-soufre seront sur le marché, car des brevets ont déjà été concédés sous licence à une société appelée Avanti, qui a été cofondée par l’un des auteurs de l’étude, publiée dans la revue Nature, qui décrit le projet. . Désormais, le défi consiste à produire à grande échelle et à exécuter de nouveaux tests.

