Sans précédent : James Webb trouve du dioxyde de carbone sur une planète en dehors du système solaire

Une découverte révolutionnaire faite par le télescope spatial James Webb (JWST) inaugure une nouvelle ère dans la recherche sur les planètes en dehors de notre système solaire – les soi-disant exoplanètes. Il a trouvé du dioxyde de carbone (COdeux) dans l’atmosphère de l’un de ces mondes lointains – ce qu’aucun autre observatoire n’a fait auparavant.

Selon un communiqué de la NASA, la détection a été faite lors d’observations ciblant une géante à gaz chaud appelée WASP-39 b, située à environ 700 années-lumière de la Terre dans la constellation de la Vierge.

Représentation artistique de l’exoplanète WASP-39 b, qui contient du dioxyde de carbone dans son atmosphère, qui a été découverte par des observations du télescope spatial James Webb. Image : NASA, ESA, ASC, Joseph Olmsted (STScI)

Aussi massive que Saturne et plus grosse que Jupiter, la planète avait été précédemment observée par le télescope spatial Hubble, dans les longueurs d’onde optiques, et par le désormais retraité télescope spatial Spitzer, qui, comme Webb, faisait ses observations dans les longueurs d’onde infrarouges.

WASP-39 b effectue une orbite tous les quatre jours terrestres. Découvert en 2011, il ne peut être observé qu’à partir des transits qu’il effectue autour de l’étoile WASP-39, provoquant de brèves variations de sa luminosité.

Des analyses précédentes ont révélé la présence de vapeur d’eau, de sodium et de potassium dans l’atmosphère de la planète, mais ce n’est qu’avec Webb que les scientifiques ont identifié la présence de dioxyde de carbone, également connu sous le nom de dioxyde de carbone, qui sur Terre est l’une des causes de ce qu’on appelle le effet de serre (qui régule les températures).

La spectrométrie révèle que la composition de l’atmosphère de l’exoplanète WASP-39b contient du dioxyde de carbone. Image : NASA

Les astronomes responsables de la découverte, rapportés dans un article publié sur le service de préimpression arXiv mercredi (24), espèrent que le composé pourra les aider à mieux comprendre l’histoire de la formation et de l’évolution des planètes où il se trouve.

« Cette détection sans ambiguïté du dioxyde de carbone est une étape importante pour la caractérisation de l’atmosphère de l’exoplanète », a déclaré Laura Kreidberg, directrice de l’Institut Max Planck d’astronomie en Allemagne et l’un des co-auteurs de l’étude. « Le dioxyde de carbone nous aide à mesurer l’inventaire complet de carbone et d’oxygène de l’atmosphère, qui est très sensible aux conditions du disque où la planète s’est formée. »

Elle explique que de telles mesures peuvent également aider à déterminer à quelle distance de son étoile mère la planète s’est formée et à déterminer la quantité de matière solide et gazeuse qu’elle a accumulée lors de sa migration vers son emplacement actuel – environ un huitième de la distance entre le Soleil et Mercure, votre planète la plus proche.

La découverte a été faite à l’aide du spectrographe proche infrarouge de Webb (NIRSpec), un instrument très sensible qui divise la lumière entrante en spectres de type code-barres qui révèlent comment les objets observés absorbent la lumière.

Les chercheurs pensent que le télescope sera capable de détecter le dioxyde de carbone dans les atmosphères d’autres types de planètes, y compris les corps rocheux semblables à la Terre. « La communauté des exoplanètes recherche la signature du dioxyde de carbone depuis des décennies », a déclaré Kreidberg. « Avec la nouvelle capacité extraordinaire du JWST, il sera possible de détecter régulièrement le dioxyde de carbone pour les Jupiters chauds ainsi que pour les planètes plus petites et plus froides plus comme la nôtre. »

