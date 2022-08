Les incendies de forêt en Australie ont provoqué une anomalie dans la stratosphère terrestre

Une enquête publiée ce jeudi (25) dans la revue Avancées scientifiques indique que la vague intense d’incendies de forêt qui a frappé l’Australie à l’été 2019 et 2020 a provoqué une anomalie dans la bande de l’atmosphère terrestre connue sous le nom de stratosphère, qui se trouve à 50 km au-dessus de la surface et abrite la couche d’ozone.

Moyenne modélisée sur trois mois des perturbations de la stratosphère terrestre causées par des incendies intenses en Australie entre 2019 et 2020. Image : Damany-Pearce, L., Johnson, B., Wells, A. et al.

Selon l’étude, d’immenses zones désertiques et la vie de milliards d’animaux ont été décimées par la fumée et les cendres des incendies qui se sont produits pendant la période connue sous le nom de « Black Summer » dans le pays. Le brouillard qui en a résulté a provoqué la suffocation dans les grandes villes, déclenché des urgences sanitaires et assombri les glaciers lointains de l’Antarctique.

Les chercheurs ont suivi comment une partie de cette biomasse enflammée a contribué au plus grand réchauffement stratosphérique en 30 ans, affectant violemment le trou dans la couche d’ozone au-dessus du pôle sud du globe.

En combinant des données satellitaires avec des observations au sol du comportement des aérosols dans des modèles informatiques, une équipe de chercheurs dirigée par Lilly Damany-Pearce, scientifique à l’Université d’Exeter (Exon) en Angleterre, a pu détecter de la fumée flottant très haut dans l’atmosphère.

Selon l’étude, les incendies ont consommé plus de 5,8 millions d’hectares de superficie et ont fait rage si intensément qu’ils ont formé leurs propres systèmes météorologiques, y compris des tempêtes infusées de fumée (pyrocumulonimbus) qui ont duré des jours.

Ces systèmes et leurs tourbillons ont pompé la fumée à des altitudes significativement élevées, les rayons du soleil chauffant les particules sombres et les faisant monter de plus en plus haut, dans un processus appelé auto-gonflant.

Le premier vortex, détecté le 31 décembre 2019, a atteint une altitude de 16 km. Puis, le 12 janvier 2020, un autre panache a été détecté jusqu’à 35 km dans le ciel – au milieu de la stratosphère – persistant jusqu’à 2 mois.

Au cours de cette période, il y a eu une augmentation brutale de la température moyenne globale dans la stratosphère de 0,7°C. Des températures anormales ont persisté pendant quatre mois, et la modélisation climatique des chercheurs a démontré que cela n’aurait pas pu être expliqué sans les 0,81 téragrammes de particules de fumée injectées dans la stratosphère.

Il s’agit du pic de température le plus élevé dans la stratosphère terrestre depuis l’éruption du mont Pinatubo, un stratovolcan actif situé sur l’île de Luzon aux Philippines, en 1991.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !