Les découvertes du rover Persévérance pourraient révéler des mystères sur l’histoire de Mars

Les scientifiques pensent que les découvertes pourraient révéler l’histoire climatique de Mars, notamment en indiquant quand l’eau aurait pu y exister et si la planète était autrefois potentiellement habitable.

« Nous étions très enthousiastes à l’idée de trouver des roches ignées », a déclaré au site Ken Farley, professeur de géochimie au California Institute of Technology (Caltech) et scientifique du projet sur la mission Mars 2020. Space.com. Il est l’auteur principal de l’une des études qui analysent les roches volcaniques du cratère Jezero, publiée ce jeudi (25) dans la revue Les avancées scientifiques.

Il explique que la découverte de roches volcaniques (également appelées ignées) a été une surprise totale, car on s’attendait à ce que Persévérance navigue dans des roches sédimentaires formées de boue et de débris déposés par l’ancien lac qui remplissait le site d’atterrissage de Mars. rover il y a environ 3,7 milliards d’années.

« La plupart d’entre nous s’attendaient à analyser des roches déposées dans le lac. Il nous a fallu un certain temps pour accepter le fait que les roches au fond du cratère sont ignées », a déclaré Farley.

Le rover Persévérance a atterri sur Mars le 18 février 2021, et le cratère Jezero de 45 kilomètres de large a été choisi comme site d’atterrissage car il abrite un ancien delta extrêmement proéminent d’une rivière autrefois martienne.

Une vue en orbite du vaisseau spatial Mars Express de l’Agence spatiale européenne (ESA) montre l’ancien delta d’une rivière qui aurait déversé des sédiments dans le cratère Jezero, site d’atterrissage du rover Persévérance sur Mars. Image : ESA/DLR/FU-Berlin

Les planétologues et les astrobiologistes pensent que cet environnement était propice à la vie il y a des milliards d’années. En fait, certaines des roches trouvées dans le cratère de Jezero ont une composition similaire aux roches du manteau profond de la Terre, où l’oxydation du fer à partir des interactions avec l’eau peut produire de l’hydrogène moléculaire (une source d’énergie potentielle pour la vie microbienne), en plus des hydrocarbures. comme le méthane, qui peut agir comme éléments constitutifs de certains des composés biochimiques les plus complexes.

« L’origine des roches ignées sur le site reste un mystère, car il n’y a pas de caractéristiques volcaniques évidentes dans ou à proximité du cratère », a déclaré Farley.

Selon le scientifique, le rover a étudié deux formations distinctes de roches ignées : Séítah, riche en olivine, un minéral volcanique commun composé de silicate de fer et de magnésium, et Máaz, qui pourrait s’être formée à partir de la lave qui a coulé de la première.

Dans un deuxième article, publié dans la même revue scientifique et dirigé par Svein-Erik Hamran, professeur de télédétection à l’Université d’Oslo, en Norvège, les données du radar pénétrant dans le sol du rover ont été analysées, ce qui souligne que l’ensemble de l’unité géologique de Séítah et Máaz s’étend sous terre et émerge partiellement, avec une légère pente.

« Nous sommes vraiment intrigués », a déclaré Farley. « C’est une caractéristique très distinctive. Une crête rocheuse de près de 1 km de long inclinée d’environ 10 degrés.

Cette découverte est surprenante car, selon le scientifique, soulever des unités géologiques comme celle-ci nécessite des forces tectoniques exceptionnelles, mais Mars n’a pas de tectonique des plaques, et il n’y a pas non plus de preuves solides qu’elle en ait jamais eu. « Il est sûr de dire que les roches ont été inclinées après avoir été déposées par un phénomène encore à découvrir », a-t-il ajouté.

Il dit que le lac a rempli le cratère quelque temps après que Séítah et Máaz se soient installés, et la boue qui les recouvrait a fini par former une épaisse couche de roche sédimentaire.

Lorsque le climat sur Mars a changé, le lac s’est asséché, exposant finalement des sédiments. « Depuis lors, ils sont là, rongés, principalement par le vent », a déclaré Farley. « Trois milliards et demi d’années de vent soufflant du sable peuvent vraiment sculpter un paysage. »

Farley fait partie de l’immense nombre de scientifiques qui ont hâte d’avoir entre les mains les roches collectées par le rover, afin de pouvoir les étudier de près, mieux les comprendre et confirmer (ou non) leurs théories. Cela devrait se produire à partir de 2033, lorsque des échantillons devraient être envoyés sur Terre.

