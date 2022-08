Fossile de dinosaure géant découvert au Maroc ; regardez

Un fossile de mosasaure, une espèce de lézard marin qui vivait il y a 66 millions d’années, a été découvert dans les gisements de fossiles du Maroc. L’atrox thalassotitane n’était pas le premier du genre trouvé sur le site, mais c’est le plus grand jamais vu à ce jour.

Les chercheurs pensent que cet animal mesurait 9 à 10 mètres de long – légèrement plus grand qu’un orque – et se nourrissait d’autres créatures marines telles que des tortues marines, des plésiosaures et même d’autres mosasaures. Les faits qui corroborent cette perspective sont l’usure constatée sur les dents du fossile et la présence importante de restes d’autres animaux dans le lieu.

Selon des recherches antérieures, d’autres mosasaures recherchaient des proies plus petites telles que des poissons et des ammonites (qui n’étaient pas toujours si petites) pour se nourrir. Sa taille, sa grandeur et sa prétendue férocité ont probablement laissé l’atrox thalassotitan au sommet de la chaîne alimentaire, maintenant l’équilibre de l’écosystème marin.

Image : Photographie d’un crâne de mosasaure trouvé au Maroc. Crédits : Université de Bath

Animal « incroyable et terrifiant »

Le paléontologue et biologiste de l’évolution Nick Longrich de l’Université de Bath au Royaume-Uni a déclaré que « le thalassotitane était un animal étonnant et terrifiant ». Parmi les restes retrouvés, les scientifiques ont vu des crânes de près de 1,5 mètre de long, des vertèbres, des os des membres et des phalanges. Ensemble, ils ont permis une description complète du crâne, de la mâchoire et des dents des Thalassotitains, ainsi que du squelette, des épaules et des membres antérieurs.

Graphique montrant la comparaison de taille entre un humain, une orque et le mosasaure trouvé au Maroc. Crédits : Université de Bath

Les analyses indiquent qu’au cours des 25 derniers millions d’années du Crétacé, les mosasaures sont devenus de plus en plus spécialisés et diversifiés. Cette nouvelle découverte suggère qu’ils étaient encore plus diversifiés qu’on ne le pensait auparavant – et que, malgré leur férocité, l’écosystème dans lequel ils étaient intégrés était encore doté d’une diversité suffisante pour maintenir son équilibre et prospérer.

