Découvrez le propulseur qui emmènera le vaisseau spatial Orion en orbite autour de la Lune

Lundi prochain, le 29 août, marquera le lancement de la mission sans pilote Artemis 1 de la NASA qui emmènera le vaisseau spatial Orion en orbite autour de la Lune et ouvrira la voie au premier atterrissage humain sur le satellite naturel depuis 1972 dans un avenir proche. n’est possible que grâce au module de propulsion ESM, acronyme de Module de service européen (Module de service européen, en portugais).

Le dispositif sera fixé au fond de la capsule Orion et sera essentiel à sa locomotion dans l’espace, car il sera sa seule source de propulsion après le détachement du lanceur SLS, environ huit minutes après le décollage.

Mesurant 4 mètres de haut et pesant 13 tonnes, la pièce sera comme le système nerveux central du vaisseau spatial Orion, jouant plusieurs rôles en plus de la propulsion, tels que la fourniture d’énergie électrique, le contrôle thermique et l’interprétation et le traitement des commandes via ses ordinateurs. Dans les futures missions habitées, il servira également à garantir le maintien de la vie, offrant de l’oxygène et de l’eau aux astronautes.

L’ESM sera toujours chargé d’effectuer les manœuvres orbitales de l’engin spatial, de contrôler son altitude et son orientation spatiale. Dans les futures missions, il servira à transporter des matériaux essentiels vers la station Gateway, qui orbitera autour de la Lune.

Vue interne du module de service européen. Crédit : ESA

L’Europe contribue au rêve d’Orion

Le module de propulsion a été développé par l’Agence spatiale européenne (ESA), marquant sa première contribution technologique aux futures missions habitées de la NASA. Sa construction a été réalisée par la société Airbus Defence and Space, également européenne, en plus de la participation de dix pays du continent.

La société, basée à Brême, en Allemagne, fait partie du consortium Airbus, qui a déjà une expérience dans la construction d’engins spatiaux, comme en témoigne le succès de son véhicule de transfert automatique européen, qui a servi l’équipage de la Station spatiale internationale entre 2008 et 2015. .

Le coût de développement et de construction de l’ESM a atteint 650 millions d’euros. Considérant les cinq autres ESM qui constitueront le vaisseau spatial Orion dans les futures missions, la valeur atteindra 2,1 milliards d’euros, selon les directeurs de l’ESA.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !