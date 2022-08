La Chine critique le programme Artemis et ne fait pas confiance aux délais de la NASA

L’agence spatiale chinoise, qui travaille sur son propre programme d’exploration lunaire, a publié le week-end dernier un article dans lequel elle met en lumière quelques points curieux sur les missions de la NASA sur la Lune. Selon la publication, l’agence spatiale américaine fixe des délais irréalistes pour la réalisation de la mission.

Selon l’article, il est inhabituel pour les entreprises spatiales de fixer des délais précis pour mener à bien une exploration d’une nature aussi complexe, comme les missions Deep Space.

La NASA est sur le point de lancer la mission Artemis I, qui est sans pilote, cependant, la société espère réaliser, dans les prochaines années, le lancement de la mission Artemis III, qui est habitée. Lorsque le projet a été annoncé, l’agence s’était fixé un objectif ambitieux d’atterrissage d’humains sur la Lune d’ici 2024, mais cet objectif a été réinitialisé à 2025.

Fixer des objectifs n’est pas une exclusivité de la NASA, d’autres sociétés spatiales, telles que l’Agence spatiale européenne (ESA), conviennent également de délais et d’objectifs pour le lancement de fusées, d’engins spatiaux et de missions spécifiques. Ces dates peuvent être inspirantes car elles servent de moyen de motiver les employés et les sous-traitants à travailler vers un objectif commun.

environnement spatial hostile

Un autre point soulevé dans l’article met en lumière une inquiétude entre d’éventuelles hostilités entre la Chine et les États-Unis, dans ce qui pourrait être une nouvelle course à l’espace, puisque, selon la société spatiale chinoise, les intérêts entre les agences sont différents, puisque la mission perpétrée par La Chine est plus en phase avec les « principes scientifiques », tandis que la mission américaine veut maintenir son leadership mondial dans le domaine de l’exploration lunaire.

Il reste à voir si le programme spatial chinois est aligné sur les « principes scientifiques », car le contrôle de l’espace civil et militaire du pays est mixte au sein des mêmes organisations gouvernementales. Aux États-Unis, il existe une démarcation assez claire entre l’agence spatiale civile, la NASA, et la toute nouvelle US Space Force.

accords entre agences spatiales

Lorsque la NASA a proposé la mission Artemis, environ 20 nations ont signé les accords pour intégrer le programme lunaire, seuls deux pays ne feront pas partie de cette entreprise, la Russie et la Chine. Malgré le contact de la Nasa avec Roscosmos, la haute direction de l’agence spatiale russe a rejeté la participation, et avec la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine, toute forme de coopération est encore plus difficile. Dans le cas de la Chine, le Congrès américain empêche tout type de collaboration spatiale avec le pays asiatique.

Cette situation a conduit à une coalition entre la Chine et la Russie, qui ont signé entre elles un accord de coopération aux efforts lunaires. La Chine considère en particulier son programme spatial de plus en plus robuste comme un moyen d’accroître son prestige sur la scène mondiale et de faire avancer ses intérêts géopolitiques.

La coopération internationale des agences spatiales dans la poursuite de l’exploration pacifique devrait être l’objectif de tous les pays concernés, ce qui indique que les États-Unis devraient être autorisés à coopérer avec la Chine sur des questions importantes telles que le suivi et l’atténuation des débris spatiaux, par exemple. Tout comme la Chine aurait besoin d’être plus transparente sur ses programmes.

Par: Arstechnica

