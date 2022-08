Les restes du « Lieutenant Uhura » de Star Trek partent dans l’espace avec d’autres stars de la saga

Le 30 juillet, l’avocate, danseuse, chanteuse et actrice Nichelle Nichols, lieutenant Nyota Uhura de la série de science-fiction et des six premiers films Star Trek, est décédée à Silver City, Nouveau-Mexique, à l’âge de 89 ans.

Interprète du lieutenant Uhura de Star Trek, Nichelle Nichols est décédée à l’âge de 89 ans le mois dernier, et ses cendres et un échantillon d’ADN seront transportés dans l’espace. Image: Uhura.com

Bien que son rôle le plus important ait été celui d’officier des communications pour le vaisseau spatial USS Enterprise, elle n’a jamais eu l’occasion de voyager dans l’espace de son vivant.

Ce jeudi (25), il a été révélé qu’au moins ses cendres et un échantillon d’ADN traverseront la « dernière frontière ». C’est grâce à la société Celestis, spécialisée dans les lancements d’espaces funéraires depuis plus de 25 ans.

« Notre vol d’entreprise aura à bord la personne qui incarne le mieux la vision de ‘Star Trek’ en tant qu’univers diversifié, inclusif et exploratoire », a déclaré le co-fondateur et PDG de la société, Charles Chafer, dans un communiqué.

Et elle ne sera pas la seule star de Star Trek à recevoir ce dernier honneur bien mérité. Les restes de l’écrivain et producteur Gene Roddenberry et de sa femme, l’actrice Majel Barrett Roddenberry, et de l’acteur James « Scotty » Doohan seront également encapsulés sur ce même vol.

Majel a joué l’infirmière Christine Chapel dans la série classique Star Trek et le bétazoïde Lwaxana Troi dans Star Trek: The Next Generation et Star Trek: Deep Space Nine, en plus d’être la voix informatique de plusieurs navires de la franchise. Doohan a joué Montgomery Scott, l’ingénieur en chef de l’Enterprise.

Première femme noire à assumer un rôle principal dans une série télévisée, Nichelle Nichols a également été une pionnière en jouant, avec William Shatner (Captain Kirk), dans le premier baiser interracial télévisé aux États-Unis.