Une nouvelle méthode pour évaluer la récupération de la couche d’ozone est développée au Royaume-Uni

Des scientifiques britanniques ont développé une nouvelle méthode pour évaluer les impacts des substances qui menacent la reconstitution de la couche d’ozone.

Décrit dans un article publié ce mercredi (24) dans le magazine la nature, la technique s’appelle la mesure intégrée de l’appauvrissement de la couche d’ozone (IOD) et représente un outil utile pour les décideurs et les chercheurs en matière d’environnement.

Trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique. Image : ESA

Selon ses créateurs, la méthode IOD a été conçue pour fournir un moyen simple de mesurer les effets des émissions non réglementées de substances appauvrissant la couche d’ozone et d’évaluer l’efficacité des mesures de protection dans cette région de la stratosphère.

Aussi appelée ozonosphère, la couche d’ozone agit comme une barrière protectrice importante contre la plupart des rayons ultraviolets nocifs du soleil.

Les gaz appauvrissant la couche d’ozone tels que les chlorofluorocarbures (CFC) ont été progressivement éliminés en vertu du Protocole de Montréal, un traité international protégeant la couche d’ozone. Cependant, des violations illégales ont remis en question son efficacité.

Pour indiquer l’impact de toute nouvelle émission sur la couche d’ozone, l’IOD prend en compte trois facteurs : la force de l’émission, la durée de son séjour dans l’atmosphère et la quantité d’ozone qu’elle détruit chimiquement.

L’équipe a utilisé un modèle informatique de la chimie de l’atmosphère terrestre

Cette nouvelle technique a été développée par des chercheurs du National Center for Atmospheric Science de l’Université de Cambridge et du National Center for Earth Observation de l’Université de Leeds.

« Suite au protocole de Montréal, nous sommes maintenant dans une nouvelle phase – l’évaluation de la récupération de la couche d’ozone », a déclaré John Pyle, professeur au département de chimie de Cambridge, auteur principal de l’étude et l’un des scientifiques qui ont aidé à créer le Protocole Montréal. « Cette nouvelle phase nécessite de nouvelles mesures, telles que l’appauvrissement intégré de la couche d’ozone, que nous appelons IOD. Notre nouvelle métrique peut mesurer l’impact des émissions, quelle que soit leur taille. »

Il explique que son équipe a utilisé un modèle informatique de la chimie atmosphérique, réussissant à démontrer une relation linéaire simple entre l’IOD, le volume des émissions et la durée de vie des produits chimiques. « Ainsi, avec la connaissance de la durée de conservation des produits chimiques, il est simple de calculer l’IOD, ce qui en fait une excellente mesure à la fois pour la science et la politique », a déclaré Pyle.

Selon le scientifique, « l’IOD sera très utile pour surveiller la récupération de l’ozone et particulièrement pertinent pour les régulateurs qui doivent éliminer progressivement les substances susceptibles de détruire chimiquement l’ozone ».

D’après le site Physiquela matrice de calcul de l’atmosphère utilisée par les scientifiques, appelée UK Chemistry and Aerosol Model (UKCA), a été développée par le National Center for Atmospheric Science en collaboration avec l’agence britannique de météorologie spatiale Met Office pour calculer les futures projections de produits chimiques importants, comme l’ozone dans la stratosphère.

« Dans le modèle UKCA, nous pouvons expérimenter différents types et concentrations de CFC et d’autres substances appauvrissant la couche d’ozone », a déclaré le co-auteur de l’étude, Luke Abraham, docteur en physique et professeur à l’Université de Cambridge. « Nous pouvons estimer comment les produits chimiques dans l’atmosphère vont changer à l’avenir et évaluer leur impact sur la couche d’ozone au cours du siècle prochain. »

