James Webb apporte des nouvelles sur l’étoile la plus éloignée jamais vue dans l’univers

Plus tôt ce mois-ci, le Apparence numérique a rapporté que le télescope spatial James Webb (JWST) a capturé la plus ancienne étoile jamais observée dans l’univers. Appelé Earendel, et également connu sous le nom de WHL0137-LS, il est si éloigné que sa lumière a mis plus de 12,9 milliards d’années pour arriver ici, c’est pourquoi sa luminosité est extrêmement faible, ce qui la rend très difficile à détecter.

WHL0137-LS ou Earendel, l’étoile connue la plus éloignée de l’univers, capturée par le télescope spatial James Webb. Image : NASA/ESA/CSA/STScI

Avant le plus récent et le plus célèbre observatoire spatial en service par la NASA, une vieille connaissance à nous avait déjà vu l’étoile lointaine : le télescope Hubble, soit dit en passant, était chargé de localiser Earendel pour la première fois, en mars de cette année.

Selon un communiqué de la NASA, il provient des quatre premiers milliards d’années après le Big Bang, qui le classe comme un vestige de « l’enfance » de l’univers.

Pour trouver ce type d’étoiles, les scientifiques ont utilisé des « lentilles gravitationnelles », qui étendent la portée des télescopes, tels que James Webb et Hubble, et permettent une meilleure vision de ce qui est vu, dans les moindres détails.

Bref, cette technique profite d’un « dérangement » dans le tissu du temps et de l’espace, dont l’effet immédiat est de grossir un objet comme s’il était vu à travers une loupe. Imaginez que vous jetez une pierre dans une piscine pleine d’eau par une journée très ensoleillée : les vagues provoquées par l’impact de la pierre concentrent la lumière du soleil pour maximiser la lueur provenant du fond de la piscine, ce qui vous permet de la voir plus facilement. plus en détail, même en dehors de celui-ci.

Dans ce cas, l’étoile n’a pu être observée que grâce à un amas de galaxies (WHL0137-08) positionné entre elle et la Terre. La distorsion provoquée par celle-ci a généré cet effet de loupe, amplifiant grandement la luminosité de l’objet derrière elle : Earendel.

Une ou deux étoiles ?

Maintenant, un nouvel article, posté sur le serveur prépresse arxiv et en attente d’examen par les pairs pour publication dans le Le Journal Astrophysiqueapporte de nouveaux détails sur cette étoile.

Dirigée par une équipe internationale de chercheurs dirigée par Brian Welch, doctorant en astronomie à l’Université Johns Hopkins responsable de la découverte d’Earendel, elle n’est probablement pas seule.