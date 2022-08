Un nouveau virus provoque des épidémies de grippe de la tomate en Inde : de quoi s’agit-il et quels sont les symptômes

Des épidémies de « grippe de la tomate », une maladie très probablement causée par un nouveau virus, ont été révélées dans certains États de l’Inde. Que savons-nous.

En Inde, une nouvelle forme de grippe a été identifiée et est actuellement familièrement appelée « grippe de la tomate », c’est-à-dire grippe de la tomate ou fièvre de la tomate. L’infection n’est pas causée par la baie délicieuse et consommée, mais (très probablement) par un nouveau virus non encore identifié. Le nom de la maladie est lié au fait qu’elle laisse une éruption cutanée caractérisée par des cloques et des bulles rouges, qui grossissent jusqu’à atteindre la taille d’une tomate. Heureusement, la nouvelle infection est considérée par les experts comme « ne mettant pas la vie en danger », comme le souligne l’étude « Tomato flu escape in India » publiée dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet Respiratory Medicine, bien qu’elle doive être surveillée de près pour prévenir de nouvelles épidémies.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Gujarat LM College of Pharmacy a décrit les premiers cas de grippe de la tomate, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut de pharmacie de l’Université LJ à Ahmedabad et de l’Institut pour la santé et le sport de l’Université Victoria de Melbourne. (Australie). Les chercheurs, coordonnés par le professeur Vivek P. Chavda, professeur au Département de pharmacie de l’université indienne, ont précisé que les premiers cas ont été enregistrés début mai dans l’Etat du Kerala. Au total, 82 infections ont été identifiées entre le 6 mai 2022 et le 26 juillet, toutes chez des enfants de moins de 5 ans. D’autres infections ont été détectées au Tamil Nadu, tandis que le centre régional de recherche médicale de Bhubaneswar a signalé 26 cas chez des nourrissons âgés de 1 à 9 ans à Odisha. « A ce jour, à part le Kerala, le Tamil Nadu et l’Odisha, aucune autre région de l’Inde n’a été touchée par le virus. Cependant, le ministère de la Santé du Kerala prend des mesures de précaution pour surveiller la propagation de l’infection virale et l’empêcher de se propager à d’autres parties de l’Inde », ont écrit le professeur Chavda et ses collègues dans l’article.

Symptômes de la grippe de la tomate

Les symptômes de base de la grippe de la tomate ne sont pas spécifiques et ressemblent étroitement à ceux d’autres maladies virales, telles que le chikungunya, la dengue, le virus Zika et le virus varicelle-zona. Ceux-ci comprennent une forte fièvre, des douleurs articulaires et musculaires, de la fatigue, de la diarrhée, des vomissements, de la déshydratation et d’autres symptômes pseudo-grippaux. Les cloques douloureuses sont le symptôme le plus caractéristique de l’infection; elles peuvent recouvrir tout le corps et leur taille augmente progressivement jusqu’à atteindre celles des tomates. « Ces cloques ressemblent à celles observées avec le virus monkeypox chez les jeunes individus », écrivent le professeur Chavda et ses collègues. Aucune indication de transmission n’a été publiée, mais le contact avec les fluides corporels et la voie fécale-orale seraient impliqués.

Les cloques de l’infection main-pied-bouche chez un enfant. Crédit : Wikipédia

Comment guérir la grippe des tomates

Heureusement, la grippe de la tomate est une maladie spontanément résolutive qui guérit spontanément et, comme indiqué, ne met pas la vie en danger. « Étant donné que la grippe de la tomate est similaire au chikungunya et à la dengue, ainsi qu’à la maladie main-pied-bouche et à la fièvre aphteuse, le traitement est également similaire : isolement, repos, beaucoup de liquides et lavages à l’eau chaude pour soulager l’irritation et éruptions cutanées. Un traitement de soutien au paracétamol est nécessaire pour la fièvre et les douleurs musculaires et d’autres traitements symptomatiques », expliquent les experts. À ce jour, il n’existe aucun médicament spécifique pour traiter l’infection.

L’origine de l’influence des tomates

À ce jour, les scientifiques ne connaissent pas l’étiologie de la grippe de la tomate. On pense que l’agent pathogène responsable est un nouveau virus, mais il n’est pas exclu qu’il puisse être un effet secondaire du chikungunya ou de la dengue chez les enfants. Les chercheurs pensent également qu’il pourrait s’agir d’une nouvelle variante du virus qui cause la maladie main-pied-bouche (MMPB ou HFMD) ou la fièvre aphteuse. Ce sont des maladies infectieuses courantes qui touchent principalement les enfants de 1 à 5 ans et les personnes immunodéprimées. Au lieu de cela, l’implication du coronavirus SARS-CoV-2, l’agent pathogène responsable de la pandémie de COVID-19, est exclue.